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Головна Новини дня На Хмельниччині розбився бомбардувальник Су-24М: загинули двоє пілотів

На Хмельниччині розбився бомбардувальник Су-24М: загинули двоє пілотів

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 21:48
На Хмельниччині розбився бомбардувальник Су-24М: загинули двоє пілотів
Су-24М. Фото: Укроборонпром

Близько 19:00, 16 червня, на Хмельниччині сталася авіакатастрофа. Унаслідок інциденту зазнав падіння фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Повітряні Сили України.

Що відомо про катастрофу військового літака на Хмельниччині

На момент аварії екіпаж у складі льотчика та штурмана виконував службове завдання. Унаслідок катастрофи обидва члени екіпажу загинули.

Загиблими є майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. Військовослужбовці до останнього виконували свій обов’язок із захисту України.

На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією, серед цивільного населення постраждалих немає.

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Наразі триває встановлення причин і обставин авіакатастрофи. Відповідні служби проводять необхідні перевірки та слідчі дії.

Новини.LIVE інформували, що в Хмельницькій області водій, який не мав посвідчення водія, вбив поліцейського. Під час зупинки автомобіля для перевірки документів чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях. Нападника було ліквідовано.

Новини.LIVE повідомляли, в селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району, чоловік, який був позбавлений права керування транспортним засобом, відкрив вогонь по поліцейських. Унаслідок стрілянини загинув один правоохоронець. Наразі поліція встановлює місцеперебування нападника.

ЗСУ авіакатастрофа Хмельницька область
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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