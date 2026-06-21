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Головна Новини дня На Хмельниччині пролунали вибухи: РФ запускала ракети з МіГ-31К

На Хмельниччині пролунали вибухи: РФ запускала ракети з МіГ-31К

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 04:01
На Хмельниччині пролунали вибухи: РФ запускала ракету з МіГ-31К
Винищувач МіГ-31К. Фото: armyinform.com

Вибухи у Хмельницькій області пролунали прямо зараз, в ніч проти 21 червня. Перед цим ворог підняв у небо літаки МіГ-31К та здійснив пуск ракети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ та "Суспільне".

Звуки вибухів у Хмельницькій області 21 червня

В Україні о 03:40 вчергове оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною сигналу став зліт літака МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Після цього військові зафіксували пуск цієї ракети, яка залетіла через Чернігівщині, рухалася через Київщину та летіла в напрямку міста Старокостянтинів на Хмельниччині. Приблизно о 03:51 було чути вибух.

Через кілька хвилин після цього було зафіксовано ще один пуск. На цей раз ракета летіла у напрямку Борисполя.

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Моніторингові канали зазначали, що, попередньо, першу ракету було збито, а друга після фіксації біля Києва вже не фіксували.

Повітряна тривога в Україні 21 червня
Карта повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, цієї ночі ворог вже піднімав у небо МІГ-31К. Тоді окупанти теж здійснили пуск щонайменше одної ракети.

Також ми писали, що вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже підготувалася до нового комбінованого обстрілу України. У зв'язку з цим він закликав українців реагувати на тривоги.

вибух Хмельницька область МіГ-31К
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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