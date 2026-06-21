В Хмельницкой области раздались взрывы: РФ запустила ракету с МиГ-31К

В Хмельницкой области прогремели взрывы: РФ запускала ракеты с МиГ-31К
Взрывы в Хмельницкой области прогремели буквально сейчас, в ночь на 21 июня. Перед этим враг поднял в небо самолеты МиГ-31К и произвел запуск ракеты.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ и "Суспильне".
Звуки взрывов в Хмельницкой области 21 июня
В Украине в 03:40 в очередной раз объявили масштабную воздушную тревогу. Причиной сигнала стал взлет самолета МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал".
После этого военные зафиксировали запуск этой ракеты, которая залетела через Черниговскую область, пролетела через Киевскую область и направлялась в сторону города Староконстантинов в Хмельницкой области. Примерно в 03:51 раздался взрыв.
Через несколько минут после этого был зафиксирован ещё один запуск. На этот раз ракета летела в направлении Борисполя.
Мониторинговые каналы отмечали, что, по предварительным данным, первая ракета была сбита, а вторую после фиксации вблизи Киева больше не фиксировали.
Как сообщало Новини.LIVE, этой ночью враг уже поднимал в небо МиГ-31К. Тогда оккупанты также осуществили запуск как минимум одной ракеты.
Также мы писали, что вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже подготовилась к новому комбинированному обстрелу Украины. В связи с этим он призвал украинцев реагировать на тревоги.