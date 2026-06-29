На железнодорожном переезде в Хмельницком автомобиль попал под поезд

Разбитая машина. Фото: полиция Хмельницкой области

В Хмельницком 29 июня в результате столкновения пассажирского поезда и легкового автомобиля погибли два человека, ещё двое получили травмы. Обстоятельства аварии расследуют следователи транспортной полиции ГУНП в Хмельницкой области.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, передает Новини.LIVE.

Детали смертельного ДТП на железнодорожном переезде

Дорожно-транспортное происшествие произошло на регулируемом железнодорожном переезде на улице Ивана Франко. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat проигнорировал красный сигнал светофора и предупредительный звуковой сигнал и выехал на пути, где столкнулся с пассажирским поездом маршрута "Чоп — Ясиня — Киев".

Мужчина в поезде. Фото: полиция Хмельницкой области

В результате аварии водитель и один из пассажиров легковушки получили травмы и были госпитализированы в Хмельницкую областную больницу. Двое 18-летних пассажиров погибли: девушка — на месте происшествия, парень — в реанимационном отделении.

Поезд на железнодорожных путях. Фото: полиция Хмельницкой области

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет. В настоящее время водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Расследование продолжается.

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Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 21 июня в Хмельницкой области раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Перед этим российские войска подняли в небо самолеты МиГ-31К и осуществили запуск ракеты, в результате чего в регионе была зафиксирована угроза ракетного удара.