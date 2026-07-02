В Ровенской области поезд столкнулся с маршруткой: есть погибшие

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В Ровенском районе поезд столкнулся с маршруткой: трое человек погибли

Дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и маршрутного автобуса произошло сегодня, 2 июля, около 13:55 в поселке Квасилов.

На месте происшествия работают полицейские и все экстренные службы.

На данный момент известно о трёх погибших. Кроме того, есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Более подробная информация будет сообщена позже.

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