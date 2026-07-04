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Головна Новини дня На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 9 загиблих

На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 9 загиблих

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 09:29
На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 9 загиблих
Термінова новина

У Миколаївській області сьогодні вранці сталася масштабна та вкрай страшна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирської маршрутки та великої вантажівки. Внаслідок жахливого зіткнення на трасі від отриманих травм на місці загинули дев'ятеро людей. Ще вісім пасажирів отримали важкі поранення різного ступеня вартості і були терміново госпіталізовані медиками до лікарень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційне термінове повідомлення Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Новина доповнюється...

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Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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