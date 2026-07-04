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Головна Новини дня ДТП на трасі Миколаїв—Одеса: поліцейські затримали водія, що спровокував аварію

ДТП на трасі Миколаїв—Одеса: поліцейські затримали водія, що спровокував аварію

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 13:46
Поліцейські затримали водія, що спровокував аварію на трасі Миколаїв — Одеса
Пасажирський мікроавтобус після смертельної ДТП. Фото: Нацполіція

Поліція Миколаївській області затримала можливого винуватця масштабної дорожньо-транспортна пригоди за участю пасажирської маршрутки та великої вантажівки. Внаслідок лобового зіткнення на трасі від отриманих травм на місці загинули 12 людей. Інші пасажири отримали важкі поранення різного ступеня вартості і були терміново госпіталізовані медиками до лікарень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

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Розшук ймовірного винуватця ДТП

Під час оформлення матеріалів дорожньо-транспортної пригоди та збору речових доказів з місця події, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля марки Nissan допустив порушення правил дорожнього руху, виїхавши на смугу зустрічного руху, де рухався Mercedes Sprinter, чим спровокував жахливе ДТП.

Задля розшуку транспортного засобу поліцейські організували спеціальну операцію та були зорієнтовані усі екіпажі поліції регіону.

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"За кілька годин на автодорозі "Благовіщенське-Миколаїв" поліцейські зупинили Nissan Murano, за кермом якого перебував 45-річний житель іншого регіону.
Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії. На місці працюють слідчі поліції, криміналісти та оперативники", — зазначили у поліції. 

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Як повідомляли Новини.LIVE раніше, смертельна автокатастрофа трапилася на ділянці міжнародної автомобільної дороги М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ". Водій пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter виконував рейс із пасажирами з Одеси до Миколаєва. У якусь мить маршрутка вилетіла за межі проїжджої частини, перекинулася і зіткнулася із фурою.  

Президент Володимир Зеленський отреагував на трагедію та висловив співчуття родинам загиблих. Він сказав, що правоохоронці вже розпочали встановлення всіх обставин смертельної аварії. Триває з'ясування причин зіткнення, а також ідентифікація загиблих і постраждалих. 

ДТП поліція маршрутки
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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