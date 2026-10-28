Жінка стоїть на колінах під час похоронної процесії. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Львівщині водій вантажівки не пропустив похоронний кортеж, який супроводжував полеглого українського захисника. Чоловік не поступився дорогою службовому автомобілю з увімкненими проблисковими маячками, через що створив аварійну ситуацію. Справу розглянув суд, а сам водій визнав свою провину та попросив суворо його не карати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Миколаївського районного суду Львівської області від 22 жовтня 2026 року.

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Водій не пропустив похоронну процесію

Згідно з матеріалами судової справи, інцидент стався 8 вересня близько 14:14 на трасі Київ — Чоп поблизу села Угерсько. Водій сідлового тягача їхав у напрямку Львова, коли дорогою рухався кортеж із тілом загиблого українського військового. Похоронну процесію супроводжував службовий автомобіль Renault з увімкненими синіми та червоними проблисковими маячками. Водій вантажівки не надав йому переваги в русі, хоча за правилами дорожнього руху був зобов'язаний це зробити.

Як суд покарав водія

Водій не прийшов на судове засідання, але подав заяву з проханням розглянути справу без нього. Свою провину чоловік визнав і попросив суд не призначати суворого покарання. Суддя вивчив протокол та відеозапис і визнав водія винним у порушенні правил дорожнього руху. Чоловікові призначили штраф у розмірі 1 445 гривень. Крім того, він має сплатити 665,60 гривень судового збору. Загалом — 2 110,60 гривні.

Новини.LIVE писали, що в Ніжині жінка вкусила поліцейського під час похорону загиблого військового. Конфлікт почався, коли правоохоронці вирішили затримати чоловіка, який сварився з ними під час похоронної процесії. Його дружина втрутилася й вкусила одного з поліцейських за передпліччя. Суд визнав жінку винною та призначив рік обмеження волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

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Крім того, Новини.LIVE розповідали, як на Волині чоловік провіз військового ТЦК на капоті мікроавтобуса. У березні працівники ТЦК зупинили Volkswagen у селі Гаразджа. Коли водій вийшов показати документи, пасажир пересів за кермо та рушив, хоча перед машиною стояв військовослужбовець. Чоловіка провезли на капоті близько 50 метрів, а суд призначив порушникові один рік пробаційного нагляду.