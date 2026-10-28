Женщина стоит на коленях во время похоронной процессии. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во Львовской области водитель грузовика не пропустил похоронный кортеж, сопровождавший погибшего украинского защитника. Мужчина не уступил дорогу служебному автомобилю с включенными проблесковыми маячками, в результате чего создал аварийную ситуацию. Дело рассмотрел суд, а сам водитель признал свою вину и попросил не наказывать его строго.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Николаевского районного суда Львовской области от 22 октября 2026 года.

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Водитель не пропустил похоронную процессию

Согласно материалам судебного дела, инцидент произошел 8 сентября около 14:14 на трассе Киев — Чоп вблизи села Угерско. Водитель седельного тягача ехал в направлении Львова, когда по дороге двигался кортеж с телом погибшего украинского военного. Похоронную процессию сопровождал служебный автомобиль Renault с включенными синими и красными проблесковыми маячками. Водитель грузовика не уступил ему дорогу, хотя по правилам дорожного движения был обязан это сделать.

Как суд наказал водителя

Водитель не явился на судебное заседание, но подал заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие. Свою вину мужчина признал и попросил суд не назначать строгое наказание. Судья изучил протокол и видеозапись и признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения. Мужчине назначили штраф в размере 1 445 гривен. Кроме того, он должен уплатить 665,60 гривен судебного сбора. Итого — 2 110,60 гривен.

Новини.LIVE сообщали, что в Нежине женщина укусила полицейского во время похорон погибшего военного. Конфликт начался, когда правоохранители решили задержать мужчину, который ругался с ними во время похоронной процессии. Его жена вмешалась и укусила одного из полицейских за предплечье. Суд признал женщину виновной и назначил ей год ограничения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

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