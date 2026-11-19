Мер Кракова Лукаш Гібала. Фото: кадр з відео

У Польщі депутати Краківської міської ради відмовилися призупиняти партнерство зі Львовом, повернувши відповідний проєкт резолюції меру міста Лукашу Гібалі. Ініціатива очільника Кракова стала відповіддю на ухвалу Львівської обласної ради про оголошення 2027 року роком УПА, яка наразі залишається непідписаною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Polsat News.

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Постанова Львівської облради залишилася без підпису

Рішення Львівської обласної ради про оголошення 2027 року роком Української повстанської армії не набуло юридичної сили, оскільки очільник ради Юрій Холод так і не завізував цей документ. Про те, що голова облради не підписав ухвалу протягом п'яти днів, відведених регламентом після голосування, під час засідання в середу повідомив міський секретар Кракова Антоній Фричек.

"Тому існує юридична суперечка щодо того, чи був голова уповноважений не підписувати документ", — пояснив Фричек депутатам.

Цю ж інформацію підтвердив і голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у відповіді на звернення маршала Малопольського воєводства Лукаша Смулки. Як переказав у залі краківський радник Мацей Міхаловський, Козицький висловив розуміння та занепокоєння, проте вказав на відсутність підпису під ухвалою.

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Саме непідписаний та неопублікований статус львівської постанови ліг в основу рішення Краківської міської ради, яка в середу відмовилася підтримати ініціативу мера Лукаша Гібали про призупинення партнерства зі Львовом.

Більшість, яку утримує Громадянська коаліція (КО), разом із депутатами від Нових лівих (Нова Левіца) проголосувала за повернення проєкту резолюції самому президенту міста. Проти виступили тільки фракція "Право і справедливість" та президентський клуб "Краків для мешканців".

Радник Гжегож Ставовий від імені Громадянської коаліції наголосив, що оскільки рішення у Львові формально не існувало і не було оприлюднене, підстав для заморожування багаторічної співпраці та двосторонніх обмінів делегаціями немає. Натомість представники КО запропонували Гібалі повторно звернутися до львівського колеги за роз'ясненнями.

Позиція Лукаша Гібали та передісторія суперечки

Мер Кракова Лукаш Гібала ініціював призупинення співпраці ще 21 жовтня, одразу після пленарного засідання у Львові. Після першого читання постанови він звернувся листом до мера Львова Андрія Садового, пообіцявши відкликати проєкт, якщо той засудить дії обласної ради. Проте до другого читання в середу відповідь так і не надійшла.

"На жаль, досі я не отримав відповіді. 11 листопада він привітав нас зі святом. Після трагедії 7 листопада він висловив співчуття. Але він не відповів на цього конкретного листа. Тож тепер це питання перебуває у руках Вищої ради. Те, що я не відкликав це клопотання, чітко демонструє мою позицію", — сказав Гібала радникам.

Сама ухвала, через яку розгорівся скандал, була проголосована Львівською обласною радою 20 жовтня за ініціативою депутата від партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Святослава Шеремети — керівника комунального підприємства "Доля", яке займається пошуком польських жертв на території України, та секретаря міжвідомчої комісії з питань увічнення пам'яті. Документ передбачав проголошення 2027 року роком УПА, її командира Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича.

Новини.LIVE повідомляли, що в польському міноборони цю ініціативу різко розкритикували, заявивши, що такі кроки підривають довіру між країнами. Схожу позицію висловили й в українському МЗС. Андрій Сибіга застеріг, що односторонні рішення обласної влади в чутливих питаннях шкодять двостороннім відносинам, які варто обговорювати через дипломатів.

Згодом, 22 жовтня, під час поїздки до Індії польський прем'єр Дональд Туск розповів, що Володимир Зеленський дав зрозуміти, що президент не підтримуватиме подальшого просування цієї ідеї.

Кілька днів тому, 14 листопада, невідомі обмалювали фарбою у Варшаві два історичні монументи, написавши фразу "Слава УПА", серед яких був меморіал героям Варшавського гетто. Поки криміналісти оглядали пошкоджені пам'ятники, в українському посольстві засудили цей вандалізм і прямо назвали його частиною російської гібридної війни проти Європи.