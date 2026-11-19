Мэр Кракова Лукаш Гибала. Фото: кадр из видео

В Польше депутаты Краковского городского совета отказались приостанавливать партнерство со Львовом, вернув соответствующий проект резолюции мэру города Лукашу Гибале. Инициатива главы Кракова стала ответом на постановление Львовского областного совета об объявлении 2027 года годом УПА, которое пока остается неподписанным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Polsat News.

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Постановление Львовского облсовета осталось без подписи

Решение Львовского областного совета об объявлении 2027 года годом Украинской повстанческой армии не вступило в юридическую силу, поскольку глава совета Юрий Холод так и не заверил этот документ. О том, что председатель облсовета не подписал постановление в течение пяти дней, отведенных регламентом после голосования, во время заседания в среду сообщил городской секретарь Кракова Антоний Фричек.

"Поэтому существует юридический спор относительно того, был ли председатель уполномочен не подписывать документ", — пояснил Фричек депутатам.

Эту же информацию подтвердил и председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в ответе на обращение маршала Малопольского воеводства Лукаша Смулки. Как передал в зале краковский советник Мацей Михаловский, Козицкий выразил понимание и обеспокоенность, однако указал на отсутствие подписи под постановлением.

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Именно неподписанный и неопубликованный статус львовского постановления лег в основу решения Краковского городского совета, который в среду отказался поддержать инициативу мэра Лукаша Гибалы о приостановке партнерства со Львовом.

Большинство, которым располагает Гражданская коалиция (КО), вместе с депутатами от "Новых левых" (Нова Левица) проголосовало за возвращение проекта резолюции самому президенту города. Против выступили только фракция "Право и справедливость" и президентский клуб "Краков для жителей".

Советник Гжегож Ставовый от имени Гражданской коалиции подчеркнул, что, поскольку решение во Львове формально не существовало и не было обнародовано, оснований для замораживания многолетнего сотрудничества и двусторонних обменов делегациями нет. Вместо этого представители ГК предложили Гибале повторно обратиться к львовскому коллеге за разъяснениями.

Позиция Лукаша Гибалы и предыстория спора

Мэр Кракова Лукаш Гибала инициировал приостановку сотрудничества еще 21 октября, сразу после пленарного заседания во Львове. После первого чтения постановления он обратился с письмом к мэру Львова Андрею Садовому, пообещав отозвать проект, если тот осудит действия областного совета. Однако к второму чтению в среду ответа так и не поступило.

"К сожалению, до сих пор я не получил ответа. 11 ноября он поздравил нас с праздником. После трагедии 7 ноября он выразил соболезнования. Но он не ответил на это конкретное письмо. Поэтому теперь этот вопрос находится в руках Высшего совета. То, что я не отозвал это ходатайство, четко демонстрирует мою позицию", — сказал Гибала советникам.

Само постановление, из-за которого разгорелся скандал, было принято Львовским областным советом 20 октября по инициативе депутата от партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Святослава Шереметы — руководителя коммунального предприятия «Доля», которое занимается поиском польских жертв на территории Украины, и секретаря межведомственной комиссии по вопросам увековечения памяти. Документ предусматривал провозглашение 2027 года годом УПА, её командира Романа Шухевича и деятеля ОУН Олега Ольжича.

Новини.LIVE сообщали, что в польском Минобороны эту инициативу резко раскритиковали, заявив, что такие шаги подрывают доверие между странами. Аналогичную позицию выразили и в украинском МИД. Андрей Сибига предупредил, что односторонние решения областных властей по чувствительным вопросам наносят ущерб двусторонним отношениям, которые следует обсуждать через дипломатов.

Впоследствии, 22 октября, во время поездки в Индию польский премьер Дональд Туск рассказал, что Владимир Зеленский дал понять, что президент не будет поддерживать дальнейшее продвижение этой идеи.

Несколько дней назад, 14 ноября, неизвестные испачкали краской в Варшаве два исторических памятника, написав фразу "Слава УПА", среди которых был мемориал героям Варшавского гетто. Пока криминалисты осматривали поврежденные памятники, в украинском посольстве осудили этот вандализм и прямо назвали его частью российской гибридной войны против Европы.