Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Rеuters

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що не підтримуватиме подальших кроків щодо ініціативи присвятити 2027 рік вшануванню Української повстанської армії та Романа Шухевича. Про це глава польського уряду заявив 22 жовтня під час пресконференції в межах візиту до Індії, коментуючи рішення Львівської обласної ради.

Про це повідомив кореспондент "Укрінформу", передає Новини.LIVЕ.

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Туск про історичні суперечки між Україною та Польщею

За словами Дональда Туска, він доклав значних зусиль, щоб врегулювати так звану "кризу з орденами" та пояснити українській стороні позицію Варшави. Польський прем'єр зазначив, що витратив кілька годин на розмову із Зеленським і залишився з враженням, що український президент зрозумів польські аргументи.

Туск також висловився про складність спільної історії двох народів і наголосив на чутливості для Польщі питань, пов'язаних із Волинською трагедією.

"Я розумію всі складнощі і хотів би, щоб поляки також розуміли, що, звісно, усе це дуже неоднозначно — і в нашій історії, і в їхній — але геноциду жодним чином не можна виправдовувати. Україна просто матиме дуже серйозні труднощі щодо інтеграції, (до ЄС — ред.) якщо не шануватиме також нашої чутливості (з цього питання — ред.). Ми наперед нічого надзвичайного не очікуємо", — підкреслив польський прем'єр.

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Туск розкритикував дії депутатів Львівської облради

Окремо Дональд Туск прокоментував рішення представників місцевої влади. Він заявив, що не може відповідати за кроки депутатів обласних і районних рад, та різко висловився про ініціативу.

"Натомість мені важко відповідати за рішення якихось депутатів районних чи обласних рад Львова. Це схоже на сплановану провокацію одного з місцевих націоналістів. Це дуже немудро і непотрібно", — резюмував Туск.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVЕ повідомляли, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав цю ініціативу неприйнятною та заявив, що подібні кроки не сприяють зміцненню взаємної довіри між країнами.

Також Новини.LIVЕ писали, що Міністерство закордонних справ України застерегло про можливі негативні наслідки для відносин із Польщею через рішення Львівської облради. У відомстві наголосили, що чутливі історичні питання необхідно розв'язувати через діалог і дипломатичні канали.