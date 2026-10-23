Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Rеuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не будет поддерживать дальнейшие шаги по поводу инициативы посвятить 2027 год чествованию Украинской повстанческой армии и Романа Шухевича. Об этом глава польского правительства заявил 22 октября во время пресс-конференции в рамках визита в Индию, комментируя решение Львовского областного совета.

Об этом сообщил корреспондент "Укрінформу", передает Новини.LIVЕ.

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Туск об исторических спорах между Украиной и Польшей

По словам Дональда Туска, он приложил значительные усилия, чтобы урегулировать так называемый "кризис с орденами" и объяснить украинской стороне позицию Варшавы. Польский премьер отметил, что провел несколько часов в беседе с Зеленским и остался под впечатлением, что украинский президент понял польские аргументы.

Туск также высказался о сложности общей истории двух народов и подчеркнул, насколько чувствительными для Польши являются вопросы, связанные с Волынской трагедией.

"Я понимаю все сложности и хотел бы, чтобы поляки также понимали, что, конечно, всё это очень неоднозначно — и в нашей истории, и в их — но геноцид ни в коем случае нельзя оправдывать. У Украины просто возникнут очень серьезные трудности с интеграцией (в ЕС — ред.), если она не будет уважать также нашу чувствительность (по этому вопросу — ред.). Мы заранее ничего экстраординарного не ожидаем", — подчеркнул польский премьер.

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Туск раскритиковал действия депутатов Львовского облсовета

Отдельно Дональд Туск прокомментировал решение представителей местной власти. Он заявил, что не может отвечать за действия депутатов областных и районных советов, и резко высказался об этой инициативе.

"Зато мне трудно отвечать за решения каких-то депутатов районных или областных советов Львова. Это похоже на спланированную провокацию одного из местных националистов. Это очень неразумно и излишне", — резюмировал Туск.

Напомним, ранее Новини.LIVЕ сообщали, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал эту инициативу неприемлемой и заявил, что подобные шаги не способствуют укреплению взаимного доверия между странами.

Также Новини.LIVЕ писали, что Министерство иностранных дел Украины предупредило о возможных негативных последствиях для отношений с Польшей из-за решения Львовского облсовета. В ведомстве подчеркнули, что деликатные исторические вопросы необходимо решать посредством диалога и дипломатических каналов.