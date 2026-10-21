Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Польше раскритиковали решение о провозглашении года УПА и Шухевича

В Польше раскритиковали решение о провозглашении года УПА и Шухевича

Ua ru
21 октября 2026 12:56
Глава Минобороны Польши раскритиковал решение о провозглашении 2027 года Годом УПА и Шухевича REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал неприемлемым решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года Годом Украинской повстанческой армии и Романа Шухевича. По его словам, подобные шаги не способствуют укреплению взаимного доверия.

Об этом Владислав Косиняк-Камыш сообщил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Реклама

Провозглашение 2027 года Годом УПА и Шухевича

"Решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года Годом УПА и Шухевича является неприемлемым", — заявил министр.

По его словам, такое решение не способствует укреплению взаимного доверия между народами, а лишь углубляет раскол. Косиняк-Камыш призвал украинские власти дистанцироваться от этой идеи.

null
Сообщение Косиняка-Камыша. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, польская сторона допускает возможность введения совместного с Украиной контроля на границе, если этого потребуют обстоятельства в сфере безопасности. Однако пока конкретных договоренностей относительно такого шага нет.

Читайте также:

А украинские специалисты завершили поисковые работы на территории православного кладбища в польском селе Ласков. В ходе исследования удалось найти останки более 40 человек. Возобновить поисковые мероприятия на этом участке планируют весной 2027 года.

Ранее заместитель главы ОП Ирина Верещук заявила, что Украина и Польша продвинулись вперед в урегулировании вопросов исторической памяти, которые влияют как на внутренние процессы в обеих странах, так и на их двусторонние отношения.

Польша Львов Роман Шухевич Украина УПА
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации