Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал неприемлемым решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года Годом Украинской повстанческой армии и Романа Шухевича. По его словам, подобные шаги не способствуют укреплению взаимного доверия.

Об этом Владислав Косиняк-Камыш сообщил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Провозглашение 2027 года Годом УПА и Шухевича

"Решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года Годом УПА и Шухевича является неприемлемым", — заявил министр.

По его словам, такое решение не способствует укреплению взаимного доверия между народами, а лишь углубляет раскол. Косиняк-Камыш призвал украинские власти дистанцироваться от этой идеи.

Сообщение Косиняка-Камыша. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, польская сторона допускает возможность введения совместного с Украиной контроля на границе, если этого потребуют обстоятельства в сфере безопасности. Однако пока конкретных договоренностей относительно такого шага нет.

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