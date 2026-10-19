Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук. Фото: кадр из видео

Стало известно, что Украина и Польша добились прогресса в диалоге по вопросам национальной памяти, которые имеют значение не только для внутренней политики, но и для межгосударственных отношений. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилла Буданова Ирина Верещук подчеркнула важность совместных шагов, которые будут способствовать укреплению обеих стран.

Об этом она заявила во время форума, приуроченного к 20-летию Украинского института национальной памяти, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Верещук рассказала о значении диалога с Польшей

Ирина Верещук во время форума, посвященного 20-летию Украинского института национальной памяти, сообщила, что в настоящее время политика национальной памяти имеет важное значение для международных отношений Украины, в частности для сотрудничества с соседними государствами. По ее мнению, вопросы исторической памяти влияют на внешнеполитические позиции страны и не только:

"Политика памяти имеет внешнеполитическое и геополитическое значение. Она влияет на наше место в мире, на отношения с соседями, на способность противостоять попыткам России использовать прошлое против нашего будущего", — заявила она.

Заместитель главы Офиса президента поблагодарила польскую сторону за участие в развитии диалога между двумя странами. По её словам, совместная работа и взаимодействие должны помочь Украине и Польше укрепить свои позиции.

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"Мы добились прогресса в диалоге с Польшей. Я благодарю вас, господин посол, а также всю вашу команду, которая делает все возможное, чтобы мы нашли тот диалог, те слова и те шаги, которые сделают наши нации сильнее. Огромное вам спасибо", — поблагодарила Верещук.

Верещук отметила роль Буданова

Отдельно Ирина Верещук упомянула главу Офиса президента Кирилла Буданова. Она отметила, что его личное участие в ряде инициатив, связанных с защитой национальной памяти, способствовало достижению положительных результатов.

"Хочу отдельно поблагодарить главу Офиса президента генерала Буданова. Именно его непосредственное участие во многих инициативах по защите национальной памяти во многих случаях определило успешный результат. И, конечно, я благодарю команду Украинского института национальной памяти", — подытожила она.

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