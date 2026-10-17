Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Россия может усилить гибридную войну против Европы в ближайшие месяцы. Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о сложной зиме, в частности из-за угроз для границ и железнодорожной инфраструктуры. Он также призвал готовиться к новым диверсиям и провокациям на территории Польши.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на WP Wiadomosci.

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Туск ожидает эскалации до Рождества

Журналисты попросили главу польского правительства Дональда Туска прокомментировать заявление бывшего главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Северы. Тот ранее предположил, что этой зимой гибридная война России против Европы может достичь "решающего аккорда".

Туск подчеркнул, что не делает собственных прогнозов, а опирается на информацию и конкретные рекомендации спецслужб Польши, Украины и союзников. По его словам, эти данные свидетельствуют о возможности новой эскалации еще до Рождества.

Польский премьер также предупредил, что зима будет сложной с точки зрения безопасности границ и железнодорожной инфраструктуры. Он отметил, что особого внимания требуют объекты, которые могут использоваться для перевозки газа, нефти и продовольствия с украинской стороны.

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Туск призвал готовиться к диверсиям в Польше

Отдельно глава польского правительства призвал ожидать новых попыток диверсий и провокаций на территории Польши. По его словам, такие действия могут происходить чаще и в большем масштабе. Туск также упомянул о людях в военной форме, которых замечали в Латвии, и сообщил, что Литва ожидает серьезной провокации.

Польский премьер подчеркнул, что Россия, по его мнению, будет продолжать усиливать эскалацию и проверять реакцию других стран.

"Литва ожидает какой-то серьёзной провокации. При этом одно очевидно: Россия будет усиливать эту эскалацию и проверять нашу реакцию — в этом и заключается проблема", — предупредил Туск.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что отношения Украины и Польши улучшились, и поблагодарил польский народ, правительство и премьер-министра Дональда Туска за поддержку. По словам президента, Россию беспокоит прочный союз двух стран, у которых есть общий враг. Зеленский подчеркнул необходимость укреплять сотрудничество и спокойно решать проблемные вопросы между государствами.

Новини.LIVE также писали, что 15 октября 2026 года Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить усиление защиты Украины от российских ударов. Президент сообщил, что только 15 октября в результате российских атак ранения получили 52 человека, а среди целей были магазин, фармацевтический завод и логистические объекты. Зеленский поблагодарил Польшу за помощь в противодействии атакам и поддержку санкций против России.