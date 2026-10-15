Зеленский и Туск обсудили российские обстрелы и усиление защиты Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В частности, стороны обсудили российские обстрелы и меры, которые помогут укрепить защиту от ударов противника.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях в четверг, 15 октября, передает Новини.LIVE.

Реклама

Я встретился с премьер-министром Польши @donaldtusk. Дональд хорошо осведомлён о ситуации с российскими ударами и о том, как она обостряется с каждым днём. Россияне почти постоянно используют «шахиды». Только сегодня 52 человека получили ранения. В течение дня было… https://t.co/5RdNGZO1kc pic.twitter.com/mtMEOW7uQJ — Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 15 октября 2026

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Туска

Зеленский отметил, что Туск хорошо осведомлен о ситуации с российскими ударами и о том, как она обостряется с каждым днем. По словам украинского лидера, россияне фактически постоянно применяют дроны типа Shahed. Только за сегодня оккупанты ранили 52 человека.

В частности, в течение дня россияне наносили удары по магазину, фармацевтическому заводу и объектам логистики.

Читайте также:

"Очень важно, что Польша помогает нам защищаться от этих атак. Мы очень подробно обсудили все существующие угрозы и меры, которые помогут укрепить нашу защиту от российских ударов. Поблагодарил Дональда и за четкую и принципиальную позицию в отношении санкций: не может быть шагов, которые помогают России продолжать эту войну", — отметил Зеленский.

Он поблагодарил Туска и Польшу за помощь Украине.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе переговоров они обсудили российские атаки и обеспечение Украины необходимыми оборонными поставками.

Также Зеленский подчеркнул, что опыт Украины в противостоянии российской агрессии помог европейским странам сэкономить миллиарды долларов в военных бюджетах.