Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обсудил с Туском укрепление защиты от ударов России

Зеленский обсудил с Туском укрепление защиты от ударов России

Ua ru
15 октября 2026 22:17
Зеленский и Туск обсудили российские обстрелы и усиление защиты Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В частности, стороны обсудили российские обстрелы и меры, которые помогут укрепить защиту от ударов противника.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях в четверг, 15 октября, передает Новини.LIVE.

Реклама

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Туска

Зеленский отметил, что Туск хорошо осведомлен о ситуации с российскими ударами и о том, как она обостряется с каждым днем. По словам украинского лидера, россияне фактически постоянно применяют дроны типа Shahed. Только за сегодня оккупанты ранили 52 человека.

В частности, в течение дня россияне наносили удары по магазину, фармацевтическому заводу и объектам логистики.

Читайте также:

"Очень важно, что Польша помогает нам защищаться от этих атак. Мы очень подробно обсудили все существующие угрозы и меры, которые помогут укрепить нашу защиту от российских ударов. Поблагодарил Дональда и за четкую и принципиальную позицию в отношении санкций: не может быть шагов, которые помогают России продолжать эту войну", — отметил Зеленский.

Он поблагодарил Туска и Польшу за помощь Украине.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе переговоров они обсудили российские атаки и обеспечение Украины необходимыми оборонными поставками.

Также Зеленский подчеркнул, что опыт Украины в противостоянии российской агрессии помог европейским странам сэкономить миллиарды долларов в военных бюджетах.

Владимир Зеленский Польша война Украина Дональд Туск
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации