Зеленський і Туск обговорили російські обстріли та посилення захисту України

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск та український лідер Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Український лідер Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском. Зокрема, сторони обговорили російські обстріли та кроки, які допоможуть зміцнити захист від ударів противника.

Про це глава держави повідомив у соцмережах у четвер, 15 жовтня, передає Новини.LIVE.

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I met with Prime Minister of Poland @donaldtusk. Donald is well informed about the situation with Russian strikes and how it is escalating every day. The Russians are using “shaheds” almost constantly. Today alone, 52 people have been injured. Throughout the day, there were… https://t.co/5RdNGZO1kc pic.twitter.com/mtMEOW7uQJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2026

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Туска

Зеленський зазначив, що Туск добре поінформований про ситуацію з російськими ударами та те, як вони загострюються щодня. За словами українського лідера, фактично постійно росіяни застосовують дрони типу Shahed. Лише за сьогодні окупанти поранили 52 людини.

Зокрема, упродовж дня росіяни били по магазину, фармацевтичному заводу, логістиці.

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"Дуже важливо, що Польща допомагає нам захищатися від цих атак. Дуже детально обговорили всі наявні загрози та кроки, які допоможуть зміцнити наш захист від російських ударів. Подякував Дональду і за чітку та принципову позицію щодо санкцій: не може бути кроків, які допомагають Росії продовжувати цю війну", — зазначив Зеленський.

Він подякував Туску та Польщі за допомогу Україні.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Під час переговорів вони обговорили російські атаки та забезпечення України необхідними оборонними постачаннями.

Також Зеленський наголосив, що досвід України в протистоянні російській агресії допоміг європейським країнам заощадити мільярди доларів у військових бюджетах.