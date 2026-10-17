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Головна Новини дня Туск заявив про загрозу нових диверсій Росії в Польщі

Туск заявив про загрозу нових диверсій Росії в Польщі

Ua ru
17 жовтня 2026 19:59
Туск попередив про ескалацію гібридної війни РФ до Різдва Reuters
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Росія може посилити гібридну війну проти Європи протягом найближчих місяців. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про складну зиму, зокрема через загрози для кордонів і залізничної інфраструктури. Він також закликав готуватися до нових диверсій і провокацій на території Польщі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на WP Wiadomosci.

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Туск очікує на ескалацію до Різдва

Журналісти попросили главу польського уряду Дональда Туска прокоментувати заяву колишнього голови Бюро національної безпеки Польщі Яцека Севери. Той раніше припустив, що цієї зими гібридна війна Росії проти Європи може досягти "вирішального акорду".

Туск наголосив, що не робить власних прогнозів, а спирається на інформацію та конкретні рекомендації спецслужб Польщі, України й союзників. За його словами, ці дані свідчать про можливість нової ескалації ще до Різдва.

Польський прем’єр також застеріг, що зима буде складною з погляду безпеки кордонів і залізничної інфраструктури. Він зазначив, що особливої уваги потребують об’єкти, які можуть використовуватися для перевезення газу, нафти та продовольства з українського боку.

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Туск закликав готуватися до диверсій у Польщі

Окремо глава польського уряду закликав очікувати нових спроб диверсій і провокацій на території Польщі. За його словами, такі дії можуть відбуватися частіше та в більшому масштабі. Туск також згадав про людей у військовій формі, яких помічали в Латвії, і повідомив, що Литва очікує на серйозну провокацію.

Польський прем’єр наголосив, що Росія, на його думку, продовжуватиме посилювати ескалацію та перевіряти реакцію інших країн.

"Литва очікує на якусь серйозну провокацію. Натомість одне є очевидним: Росія буде посилювати цю ескалацію та перевірятиме нашу реакцію — у цьому й полягає проблема", — попередив Туск.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що відносини України та Польщі покращилися, і подякував польському народу, уряду та прем’єр-міністру Дональду Туску за підтримку. За словами президента, Росію непокоїть міцний союз двох країн, які мають спільного ворога. Зеленський наголосив на необхідності посилювати співпрацю та спокійно розв’язувати проблемні питання між державами.

Новини.LIVE також писали, що 15 жовтня 2026 року Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, щоб обговорити посилення захисту України від російських ударів. Президент повідомив, що лише за 15 жовтня внаслідок російських атак поранення дістали 52 людини, а серед цілей були магазин, фармацевтичний завод і логістичні об’єкти. Зеленський подякував Польщі за допомогу в протидії атакам і підтримку санкцій проти Росії.

Польща володимир путін Європа ескалація війна в Україні Росія Дональд Туск
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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