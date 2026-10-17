Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Відносини України та Польщі покращилися. Володимир Зеленський подякував польському народу й уряду за підтримку України. Президент наголосив, що сильний союз двох країн непокоїть Росію.

Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання про покращення відносин із Польщею після повернення до використання аеропорту в Ряшеві та можливі подальші кроки для зміцнення співпраці, у суботу, 17 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський заявив про покращення відносин із Польщею

Володимир Зеленський підтвердив, що відносини між Україною та Польщею стали кращими. Він висловив вдячність польському народу за підтримку України, а також подякував польському прем'єр-міністру Дональду Туску та командам обох країн за роботу над двосторонніми відносинами.

Президент наголосив, що Україна та Польща мають спільного ворога — Росію. За його словами, Москву непокоїть сильний союз двох держав, тому співпрацю між ними потрібно й надалі посилювати. Зеленський також зазначив, що проблемні питання слід намагатися розв'язувати спокійно, навіть якщо йдеться про складні теми.

Глава держави розповів, що його зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском була хорошою, та подякував йому за підтримку. За словами Зеленського, основою взаємовигідних відносин між країнами мають бути взаємна повага та спільна зацікавленість у безпеці Європи.

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"Я хочу сказати абсолютно відверто, що у нас дійсно покращилися відносини з Польщею. Я дуже вдячний за це і Польщі, і нашим командам, і вдячний прем'єр-міністру, ну і вдячний народу Польщі за те, що підтримуєте Україну. Для нас дуже важливо зараз бути разом. Ворог один — Росія.

І вона (Росія, — Ред.) дуже занепокоєна тим, що в України й Польщі сильний союз. Нам треба тільки посилювати наші відносини, а будь-які проблемні питання намагатися вирішувати спокійно. Навіть дуже складні речі ми вирішимо. Я впевнений у цьому.

І хочу також сказати, що у нас була хороша зустріч із прем'єр-міністром Польщі. Дякую Дональду за підтримку. Це будуть взаємовигідні відносини, засновані на повазі та важливості безпеки в Європі", — сказав Зеленський.

Новини.LIVE інформували, що у листопаді 2026 року Польща прийматиме військові навчання за участю щонайменше 1500 військових із Польщі, Великої Британії, Франції та Німеччини. Під час маневрів відпрацьовуватимуть логістику й переміщення підрозділів для можливої місії в Україні після припинення вогню. Навчання мають підготувати європейські країни до потенційного розгортання військового контингенту в Україні, однак рішення про направлення іноземних військ поки не ухвалено.

Новини.LIVE також писали, що 15 жовтня Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили російські обстріли України та заходи для посилення захисту від атак. Президент повідомив, що лише за один день російські удари поранили 52 людини, а серед цілей були магазин, фармацевтичний завод і логістичні об’єкти. Зеленський подякував Польщі за допомогу та наголосив на важливості санкцій, які не повинні сприяти продовженню війни Росією.