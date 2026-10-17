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Зеленский: Россию беспокоит сближение Украины и Польши

Ua ru
17 октября 2026 15:25
Зеленский: прочный союз Украины и Польши беспокоит Россию reutersconnect.com
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Отношения между Украиной и Польшей улучшились. Владимир Зеленский поблагодарил польский народ и правительство за поддержку Украины. Президент подчеркнул, что прочный союз двух стран вызывает беспокойство у России.

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос об улучшении отношений с Польшей после возобновления использования аэропорта в Ряшеве и о возможных дальнейших шагах по укреплению сотрудничества, в субботу, 17 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский заявил об улучшении отношений с Польшей

Владимир Зеленский подтвердил, что отношения между Украиной и Польшей улучшились. Он выразил благодарность польскому народу за поддержку Украины, а также поблагодарил польского премьер-министра Дональда Туска и команды обеих стран за работу над двусторонними отношениями.

Президент подчеркнул, что у Украины и Польши есть общий враг — Россия. По его словам, Москву беспокоит сильный союз двух государств, поэтому сотрудничество между ними нужно и дальше укреплять. Зеленский также отметил, что проблемные вопросы следует пытаться решать спокойно, даже если речь идет о сложных темах.

Глава государства рассказал, что его встреча с премьер-министром Польши Дональдом Туском прошла хорошо, и поблагодарил его за поддержку. По словам Зеленского, основой взаимовыгодных отношений между странами должны быть взаимное уважение и общая заинтересованность в безопасности Европы.

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"Я хочу сказать совершенно откровенно, что у нас действительно улучшились отношения с Польшей. Я очень благодарен за это и Польше, и нашим командам, и благодарен премьер-министру, ну и благодарен народу Польши за то, что вы поддерживаете Украину. Для нас сейчас очень важно быть вместе. Враг один — Россия.

И она (Россия, — Ред.) очень обеспокоена тем, что у Украины и Польши сильный союз. Нам нужно только укреплять наши отношения, а любые проблемные вопросы стараться решать спокойно. Даже очень сложные вопросы мы решим. Я в этом уверен.

И хочу также сказать, что у нас была хорошая встреча с премьер-министром Польши. Спасибо Дональду за поддержку. Это будут взаимовыгодные отношения, основанные на уважении и важности безопасности в Европе", — сказал Зеленский.

Новини.LIVE сообщали, что в ноябре 2026 года Польша будет проводить военные учения с участием не менее 1500 военнослужащих из Польши, Великобритании, Франции и Германии. В ходе маневров будут отрабатываться логистика и перемещение подразделений для возможной миссии в Украине после прекращения огня. Учения призваны подготовить европейские страны к потенциальному развертыванию военного контингента в Украине, однако решение о направлении иностранных войск пока не принято.

Новини.LIVE также сообщали, что 15 октября Владимир Зеленский и Дональд Туск обсудили российские обстрелы Украины и меры по усилению защиты от атак. Президент сообщил, что только за один день российские удары ранили 52 человека, а среди целей были магазин, фармацевтический завод и логистические объекты. Зеленский поблагодарил Польшу за помощь и подчеркнул важность санкций, которые не должны способствовать продолжению войны со стороны России.

Владимир Зеленский Польша военная помощь война в Украине Россия Дональд Туск сотрудничество
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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