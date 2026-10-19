Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Фото: кадр із відео

Стала відомо, що Україна та Польща досягли прогресу в діалозі щодо питань національної пам’яті, які мають значення не лише для внутрішньої політики, а й для відносин між державами. Заступниця керівника Офісу президента Кирила Буданова Ірина Верещук наголосила на важливості спільних кроків, які сприятимуть зміцненню обох країн.

Про це вона заявила під час форуму з нагоди 20-річчя Українського інституту національної пам’яті, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Верещук розповіла про значення діалогу з Польщею

Ірина Верещук під час форуму з нагоди 20-річчя Українського інституту національної пам’яті повідомила, що наразі політика національної пам’яті має важливе значення для міжнародних відносин України, зокрема для співпраці із сусідніми державами. На її думку, питання історичної пам’яті впливають на її зовнішньополітичні позиції і не тільки:

"Політика пам'яті має зовнішньополітичне і геополітичне значення. Вона впливає на наше місце в світі, на відносини з сусідами, на здатність протистояти російським спробам використати минуле проти нашого майбутнього", — заявила вона.

Заступниця керівника Офісу президента подякувала польській стороні за участь у розвитку діалогу між двома країнами. За її словами, спільна робота та взаємодія мають допомогти Україні й Польщі зміцнити свої позиції.

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"У нас досягнуто поступу у діалозі з Польщею. Я дякую, пане после, вам, а вашій особі всій команді, яка робить усе залежне, аби ми знайшли той діалог, ті слова і ті кроки, які зроблять наші нації сильнішими. Дякую вам величезне", — подякувала Верещук.

Верещук відзначила роль Буданова

Окремо Ірина Верещук згадала керівника Офісу президента Кирила Буданова. Вона зазначила, що його особиста участь у низці ініціатив, пов’язаних із захистом національної пам’яті, сприяла досягненню позитивних результатів.

"Хочу подякувати окремо керівнику Офісу Президента генералу Буданову. Саме його пряма участь у багатьох ініціативах із захисту національної пам'яті визначила в багатьох випадках успішний результат. І, звичайно, я дякую команді Українського інституту національної пам'яті", — підсумувала вона.

Ми писали, що український лідер Володимир Зеленський повідомив про занепокоєння РФ щодо зближення України та Польщі. Він підтвердив, що взаємовідносини між країнами покращились.

Новини.LIVE інформували, що тим часом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про можливі наступні дії РФ. На його думку, взимку можуть бути диверсії та провокації на території Польщі від рук Росії.