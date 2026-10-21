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Головна Новини дня У Польщі розкритикували рішення про рік УПА та Шухевича

У Польщі розкритикували рішення про рік УПА та Шухевича

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21 жовтня 2026 12:56
Глава Міноборони Польщі розкритикував рішення про Рік УПА та Шухевича у 2027 році REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав неприйнятним рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року Роком Української повстанської армії та Романа Шухевича. За його словами, подібні кроки не сприяють зміцненню взаємної довіри.

Про це Владислав Косіняк-Камиш повідомив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Проголошення 2027 роком УПА та Шухевича

"Рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року Роком УПА та Шухевича є неприйнятним", — заявив міністр.

За його словами, таке рішення не сприяє зміцненню взаємної довіри між народами, а лише поглиблює розкол. Косіняк-Камиш закликав українську владу дистанціюватися від цієї ідеї.

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Допис Косіняка-Камиша. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, польська сторона допускає можливість запровадження спільного з Україною контролю на кордоні, якщо цього вимагатимуть обставини у сфері безпеки. Однак наразі конкретних домовленостей щодо такого кроку немає.

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А українські фахівці завершили пошукові роботи на території православного цвинтаря в польському селі Ласків. Під час дослідження вдалося знайти останки понад 40 осіб. Відновити пошукові заходи на цій ділянці планують навесні 2027 року.

Раніше заступниця керівника ОП Ірина Верещук заявила, Україна та Польща просунулися вперед у врегулюванні питань історичної пам’яті, які впливають як на внутрішні процеси в обох країнах, так і на їхні двосторонні відносини.

Польща Львів Роман Шухевич Україна УПА
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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