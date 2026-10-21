Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав неприйнятним рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року Роком Української повстанської армії та Романа Шухевича. За його словами, подібні кроки не сприяють зміцненню взаємної довіри.

Про це Владислав Косіняк-Камиш повідомив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Проголошення 2027 роком УПА та Шухевича

"Рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року Роком УПА та Шухевича є неприйнятним", — заявив міністр.

За його словами, таке рішення не сприяє зміцненню взаємної довіри між народами, а лише поглиблює розкол. Косіняк-Камиш закликав українську владу дистанціюватися від цієї ідеї.

Допис Косіняка-Камиша. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, польська сторона допускає можливість запровадження спільного з Україною контролю на кордоні, якщо цього вимагатимуть обставини у сфері безпеки. Однак наразі конкретних домовленостей щодо такого кроку немає.

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Раніше заступниця керівника ОП Ірина Верещук заявила, Україна та Польща просунулися вперед у врегулюванні питань історичної пам’яті, які впливають як на внутрішні процеси в обох країнах, так і на їхні двосторонні відносини.