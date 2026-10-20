Польські прикордонники. Фото: facebook.com/p/Wojsko-Polskie

Польща готова розглянути запровадження спільного прикордонного контролю з Україною, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація. Водночас остаточного рішення ще немає, а реалізація такої ініціативи потребуватиме повідомлення Європейської комісії.

Про це повідомляє Polsat News, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про спільний контроль на кордоні

Наприкінці вересня повідомлялось, що Міністерство розвитку громад та територій України веде переговори з Польщею щодо угоди, яка дозволить українським прикордонникам працювати на польському боці кордону.

Це питання планували обговорити під час робочої зустрічі польської та української делегацій на пункті пропуску Ягодин — Дорогуськ. Такий формат контролю може забезпечити продовження руху навіть у разі пошкодження прикордонної інфраструктури з українського боку, а також убезпечити персонал від російських атак.

У польському МВС заявили, що Варшава може погодитися на спільні перевірки, якщо цього вимагатиме ситуація в Україні та виникне потреба посилити безпеку прикордонників і людей, які перетинають кордон в обох напрямках.

Читайте також:

Водночас у міністерстві наголосили, що жодних рішень щодо цього поки не ухвалили.

Чому для спільного контролю потрібне погодження ЄС

У польському МВС зазначили, що реалізація ініціативи потребуватиме повідомлення Європейської комісії, оскільки Польща входить до Шенгенської зони.

"Якщо ситуація в Україні зміниться і з міркувань безпеки офіцерів та осіб, які перетинають кордон в обох напрямках, виникне необхідність запровадити контроль на польському боці кордону, Польща може погодитися на таке рішення , в якому правила базуватимуться на спільному контролі обох країн", — інформує польське МВС.

Як у Польщі відреагували на пропозицію

Ідея спільних перевірок викликала критику з боку представників польських правих політичних кіл. Зокрема, депутатка Європарламенту Єва Зайончковська-Гернік заявила, що інтереси Польщі та України в деяких питаннях суттєво відрізняються. Вона також закликала обмежити довіру до українських служб.

Обговорення можливого нового формату контролю відбувається на тлі безпекових інцидентів поблизу польсько-українського кордону. Зокрема, 28 вересня безпілотник, використаний Росією для атаки на Україну, ймовірно, впав поблизу пункту пропуску Дорогуськ — Ягодин на українському боці.

Ще один подібний інцидент стався в ніч із 12 на 13 вересня поблизу Дорогуська, де ціллю атаки, за повідомленнями, були, зокрема, автозаправна станція та залізничний вузол.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 19 жовтня державна прикордонна служба України спростувала інформацію про 40-годинні черги для легкових автомобілів на кордоні з Польщею. Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що значне навантаження може виникати на окремих популярних пунктах пропуску, тоді як на інших черги можуть бути відсутні.

Також Новини.LIVE писали, що 17 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про занепокоєння Росії через зближення України та Польщі. Він наголосив на важливості розвитку відносин між Києвом і Варшавою та подякував польській стороні за підтримку України.