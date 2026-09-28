Російський дрон атакував КПП біля кордону з Польщею

Російський удар. Фото: ДСНС Києва

На Волині під час повітряної тривоги зафіксували один російський реактивний безпілотник типу "Шахед". Він упав неподалік кордону з Польщею у селі Старовойтове Ковельського району, де розташований міжнародний пункт пропуску "Ягодин".

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк, передає портал Новини.LIVE.

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Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

Влучання біля кордону з Польщею

За словами Романюка, російський безпілотник зафіксували під час повітряної тривоги в Камінь-Каширському та Ковельському районах області. Йшлося про один реактивний БпЛА типу "Шахед".

Згодом стало відомо про влучання у селі Старовойтове Ковельського району. Населений пункт розташований неподалік державного кордону з Польщею та міжнародного пункту пропуску "Ягодин".

Унаслідок вибуху ударною хвилею пошкоджено приміщення контрольно-пропускного пункту на в'їзді до термінала.

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За інформацією очільника Волинської ОВА, повідомлень про травмованих або загиблих після російської атаки не надходило.

Реакція поляків на удар по КПП. Фото: скриншот

У Польщі відреагували на удар поблизу кордону

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що російський реактивний безпілотник вдарив по території України приблизно за два кілометри від польського пункту пропуску в Дорогуську.

За його словами, порушення повітряного простору Польщі під час атаки не зафіксували. Польські системи протиповітряної оборони та авіація перебували в готовності до реагування.

Після завершення повітряної тривоги польські літаки повернулися на бази. Системи протиповітряної оборони країни перевели в режим спостереження та чергування.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Україна обговорює із сусідніми державами можливість перенесення частини пунктів пропуску на їхню територію. За словами першого заступника міністра Сергія Деркача, це має забезпечити безперебійну логістику та пришвидшити проходження прикордонних і митних процедур.

Також Новини.LIVE писав, що 28 вересня Росія запустила по Україні 124 ударні безпілотники, з яких 86 були реактивними. Сили ППО збили або подавили 86 дронів, водночас влучання зафіксували на 26 локаціях