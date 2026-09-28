Российский дрон атаковал КПП у границы с Польшей

Российский удар. Фото: ГСЧС Киева

В Волынской области во время воздушной тревоги зафиксировали один российский реактивный беспилотник типа "Шахед". Он упал неподалеку от границы с Польшей в селе Старовойтово Ковельского района, где расположен международный пункт пропуска "Ягодин".

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Роман Романюк, передает портал Новини.LIVE.

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Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Попадание возле границы с Польшей

По словам Романюка, российский беспилотник зафиксировали во время воздушной тревоги в Камень-Каширском и Ковельском районах области. Речь шла об одном реактивном БпЛА типа "Шахед".

Позже стало известно о попадании в селе Старовойтово Ковельского района. Населенный пункт расположен неподалеку от государственной границы с Польшей и международного пункта пропуска "Ягодин".

В результате взрыва ударной волной повреждено помещение контрольно-пропускного пункта на въезде в терминал.

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По информации главы Волынской ОВА, сообщений о травмированных или погибших после российской атаки не поступало.

Реакция поляков на удар по КПП. Фото: скриншот

В Польше отреагировали на удар вблизи границы

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что российский реактивный беспилотник ударил по территории Украины примерно в двух километрах от польского пункта пропуска в Дорогуске.

По его словам, нарушения воздушного пространства Польши во время атаки не зафиксировали. Польские системы противовоздушной обороны и авиация находились в готовности к реагированию.

После завершения воздушной тревоги польские самолеты вернулись на базы. Системы противовоздушной обороны страны перевели в режим наблюдения и дежурства.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Украина обсуждает с соседними государствами возможность переноса части пунктов пропуска на их территорию. По словам первого заместителя министра Сергея Деркача, это должно обеспечить бесперебойную логистику и ускорить прохождение пограничных и таможенных процедур.

Также Новини.LIVE писал, что 28 сентября Россия запустила по Украине 124 ударных беспилотника, из которых 86 были реактивными. Силы ПВО сбили или подавили 86 дронов, в то же время попадания зафиксировали на 26 локациях