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Главная Новости дня Реактивный "Шахед" ударил у границы с Польшей: поврежден КПП

Реактивный "Шахед" ударил у границы с Польшей: поврежден КПП

Ua ru
28 сентября 2026 20:44
Российский дрон атаковал КПП у границы с Польшей
Российский удар. Фото: ГСЧС Киева

В Волынской области во время воздушной тревоги зафиксировали один российский реактивный беспилотник типа "Шахед". Он упал неподалеку от границы с Польшей в селе Старовойтово Ковельского района, где расположен международный пункт пропуска "Ягодин".

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Роман Романюк, передает портал Новини.LIVE.

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Пропускной пункт "Ягодин"
Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Попадание возле границы с Польшей

По словам Романюка, российский беспилотник зафиксировали во время воздушной тревоги в Камень-Каширском и Ковельском районах области. Речь шла об одном реактивном БпЛА типа "Шахед".

Позже стало известно о попадании в селе Старовойтово Ковельского района. Населенный пункт расположен неподалеку от государственной границы с Польшей и международного пункта пропуска "Ягодин".

В результате взрыва ударной волной повреждено помещение контрольно-пропускного пункта на въезде в терминал.

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По информации главы Волынской ОВА, сообщений о травмированных или погибших после российской атаки не поступало.

Пропускной пункт "Ягодин"
Реакция поляков на удар по КПП. Фото: скриншот

В Польше отреагировали на удар вблизи границы

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что российский реактивный беспилотник ударил по территории Украины примерно в двух километрах от польского пункта пропуска в Дорогуске.

По его словам, нарушения воздушного пространства Польши во время атаки не зафиксировали. Польские системы противовоздушной обороны и авиация находились в готовности к реагированию.

После завершения воздушной тревоги польские самолеты вернулись на базы. Системы противовоздушной обороны страны перевели в режим наблюдения и дежурства.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Украина обсуждает с соседними государствами возможность переноса части пунктов пропуска на их территорию. По словам первого заместителя министра Сергея Деркача, это должно обеспечить бесперебойную логистику и ускорить прохождение пограничных и таможенных процедур.

Также Новини.LIVE писал, что 28 сентября Россия запустила по Украине 124 ударных беспилотника, из которых 86 были реактивными. Силы ПВО сбили или подавили 86 дронов, в то же время попадания зафиксировали на 26 локациях

граница КПП пограничники обстрелы Шахед
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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