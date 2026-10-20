Польские пограничники. Фото: facebook.com/p/Wojsko-Polskie

Польша готова рассмотреть вопрос о введении совместного пограничного контроля с Украиной, если этого потребует ситуация с безопасностью. В то же время окончательного решения пока нет, а для реализации такой инициативы потребуется уведомление Европейской комиссии.

Об этом сообщает Polsat News, передает Новини.LIVE.

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Что известно о совместном контроле на границе

В конце сентября сообщалось, что Министерство развития общин и территорий Украины ведет переговоры с Польшей о соглашении, которое позволит украинским пограничникам работать на польской стороне границы.

Этот вопрос планировалось обсудить во время рабочей встречи польской и украинской делегаций на пункте пропуска Ягодин — Дорогуск. Такой формат контроля может обеспечить продолжение движения даже в случае повреждения пограничной инфраструктуры с украинской стороны, а также защитить персонал от российских атак.

В польском МВД заявили, что Варшава может согласиться на совместные проверки, еслиэтого потребует ситуация в Украине и возникнет необходимость усилить безопасность пограничников и людей, пересекающих границу в обоих направлениях.

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В то же время в министерстве подчеркнули, что никаких решений по этому поводу пока не принято.

Почему для совместного контроля требуется согласование с ЕС

В польском МВД отметили, что реализация инициативы потребует уведомления Европейской комиссии, поскольку Польша входит в Шенгенскую зону.

"Если ситуация в Украине изменится и из соображений безопасности офицеров и лиц, пересекающих границу в обоих направлениях, возникнет необходимость ввести контроль на польской стороне границы, Польша может согласиться на такое решение, в котором правила будут основываться на совместном контроле обеих стран", — сообщает польское МВД.

Как в Польше отреагировали на предложение

Идея совместных проверок вызвала критику со стороны представителей польских правых политических кругов. В частности, депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник заявила, что интересы Польши и Украины в некоторых вопросах существенно различаются. Она также призвала ограничить доверие к украинским службам.

Обсуждение возможного нового формата контроля происходит на фоне инцидентов, связанных с безопасностью, вблизи польско-украинской границы. В частности, 28 сентября беспилотник, использованный Россией для атаки на Украину, вероятно, упал вблизи пункта пропуска Дорогуск — Ягодин на украинской стороне.

Еще один подобный инцидент произошел в ночь с 12 на 13 сентября вблизи Дорогуска, где целью атаки, по сообщениям, были, в частности, автозаправочная станция и железнодорожный узел.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 19 октября Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о 40-часовых очередях для легковых автомобилей на границе с Польшей. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко пояснил, что значительная нагрузка может возникать на отдельных популярных пунктах пропуска, тогда как на других очереди могут отсутствовать.

Также Новини.LIVE писали, что 17 октября президент Владимир Зеленский заявил о беспокойстве России из-за сближения Украины и Польши. Он подчеркнул важность развития отношений между Киевом и Варшавой и поблагодарил польскую сторону за поддержку Украины.