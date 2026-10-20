Ексгумація у польському Ласкові. Фото: facebook.com/uinp.gov.ua

Українська експедиція завершила пошукові дослідження на православному кладовищі в селі Ласків Люблінського воєводства Польщі. На дослідженій території виявили останки понад 40 людей, серед яких жінки, діти та чоловіки. Навесні 2027 року пошуки планують продовжити.

Про це повідомив Український інститут національної пам’яті, інформує Новини.LIVE.

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Що виявили під час пошуків у Польщі

Пошукові роботи тривали з 2 до 16 жовтня. За попередніми оцінками, на території кладовища виявили групові та одиночні поховання.

В останній день експедиції фахівці провели шурфування та частково розкрили одне з групових поховань. Там знайшли останки восьми людей.

Керівник комунального підприємства "Доля" Святослав Шеремета зазначив, що більшість поховань розташовані на глибині 40–70 сантиметрів від поверхні ґрунту.

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Точніше встановити вік, стать і причини смерті похованих можна буде під час подальших ексгумаційних досліджень. Їх Український інститут національної пам’яті планує провести навесні 2027 року.

Що відомо про вбивство українців у Ласкові

За даними Українського інституту національної пам’яті, 10 березня 1944 року під час масового вбивства українців у Ласкові загинули понад 300 людей.

У межах досліджень українських і польських істориків та експертів встановили дані про 327 мешканців села, які загинули у 1944 році. Водночас окремі історики називають більшу кількість жертв — близько 350 осіб.

Остаточну кількість загиблих можуть встановити під час подальших досліджень.

Раніше Новини.LIVE повідомляли 10 жовтня, що Україна відкриває архіви Служби безпеки України та зовнішньої розвідки для дослідження спільної історії з Польщею. Тимчасовий повірений у справах Польщі Пйотр Лукасевич назвав це черговим кроком у роботі над складними історичними питаннями, зокрема пошуковими та ексгумаційними дослідженнями.

Також Новини.LIVE писали, що 25 серпня у Львові на старому Голосківському кладовищі розпочали пошуково-ексгумаційні роботи. Фахівці досліджували місця можливих поховань польських військових, які загинули під час боїв у вересні 1939 року.