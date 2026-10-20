Эксгумация в польском Ласкове. Фото: facebook.com/uinp.gov.ua

Украинская экспедиция завершила поисковые исследования на православном кладбище в селе Ласков Люблинского воеводства в Польше. На исследуемой территории были обнаружены останки более 40 человек, среди которых женщины, дети и мужчины. Весной 2027 года поиски планируется продолжить.

Об этом сообщил Украинский институт национальной памяти, передает Новини.LIVE.

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Что обнаружили во время поисков в Польше

Поисковые работы продолжались со 2 по 16 октября. По предварительным оценкам, на территории кладбища обнаружили групповые и одиночные захоронения.

В последний день экспедиции специалисты провели шурфование и частично вскрыли одно из групповых захоронений. Там нашли останки восьми человек.

Руководитель коммунального предприятия "Доля" Святослав Шеремета отметил, что большинство захоронений расположены на глубине 40–70 сантиметров от поверхности почвы.

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Точнее установить возраст, пол и причины смерти погребённых можно будет в ходе дальнейших эксгумационных исследований. Их Украинский институт национальной памяти планирует провести весной 2027 года.

Что известно об убийстве украинцев в Ласкове

По данным Украинского института национальной памяти, 10 марта 1944 года во время массового убийства украинцев в Ласкове погибли более 300 человек.

В ходе исследований украинские и польские историки и эксперты установили данные о 327 жителях села, погибших в 1944 году. В то же время отдельные историки называют большее число жертв — около 350 человек.

Окончательное число погибших может быть установлено в ходе дальнейших исследований.

Ранее Новини.LIVE сообщали 10 октября, что Украина открывает архивы Службы безопасности Украины и внешней разведки для изучения общей истории с Польшей. Временный поверенный в делах Польши Пётр Лукасевич назвал это очередным шагом в работе над сложными историческими вопросами, в частности поисковыми и эксгумационными исследованиями.

Также Новини.LIVE писали, что 25 августа во Львове на старом Голосковском кладбище начались поисково-эксгумационные работы. Специалисты исследовали места возможных захоронений польских военных, погибших во время боев в сентябре 1939 года.