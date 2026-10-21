Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Министерство иностранных дел Украины считает, что решение Львовского областного совета по деликатным историческим вопросам может нанести ущерб дальнейшему развитию отношений с Польшей. В ведомстве подчеркнули, что такие вопросы необходимо решать посредством диалога и по дипломатическим каналам.

Об этом МИД сообщило в ответе на запрос "Укринформа", сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Что заявили в МИД

В внешнеполитическом ведомстве отметили, что в последние годы Украина и Польша достигли значительного прогресса в развитии стратегического партнерства. В частности, речь идет о поисковых и эксгумационных работах, историческом диалоге и сотрудничестве в оборонной сфере.

В то же время в МИД считают, что недавнее решение Львовского облсовета может негативно повлиять на дальнейшие усилия по развитию двусторонних отношений.

"В этом контексте считаем, что недавнее решение Львовского облсовета, затрагивающее чувствительные исторические вопросы двусторонней повестки дня, является контрпродуктивным для наших актуальных усилий, направленных на дальнейшее развитие украинско-польских отношений, решение проблемных вопросов на фоне полномасштабной российской агрессии и беспрецедентных угроз безопасности для наших двух стран и региона в целом", — заявили в МИД.

Читайте также:

В ведомстве также подчеркнули, что решение принял орган местного самоуправления. Перед голосованием депутаты Львовского облсовета не консультировались с МИД или другими центральными органами власти, чтобы оценить возможные последствия для отношений с Польшей.

В МИД подчеркнули, что стратегическое партнерство требует сдержанности, предсказуемости, открытого диалога и доверия. По словам представителей ведомства, решения на региональном уровне не должны наносить ущерб национальным интересам Украины, особенно в сферах безопасности и европейской интеграции.

Украина призвала Польшу к сдержанности

В МИД также призвали польскую сторону воздержаться от резких шагов, которые могут помешать нормализации двусторонних отношений.

"Со своей стороны подтверждаем настроенность на конструктивное решение всех проблемных вопросов двусторонних отношений по дипломатическим каналам в духе добрососедства", — заверили в МИД.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что сегодня, 21 октября, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год Годом УПА и Романа Шухевича. Он заявил, что такой шаг не способствует укреплению доверия между народами, и призвал украинские власти дистанцироваться от этой идеи.

Также Новини.LIVE писали, что 19 октября заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук заявила о прогрессе в диалоге Украины и Польши по вопросам исторической памяти. Она подчеркнула, что сотрудничество между странами помогает укреплять их позиции, а политика памяти имеет важное значение для международных отношений.