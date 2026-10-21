МЗС: рішення Львівської облради щодо УПА може зашкодити відносинам із Польщею
Міністерство закордонних справ України вважає, що рішення Львівської обласної ради щодо чутливих історичних питань може зашкодити подальшому розвитку відносин із Польщею. У відомстві наголосили, що такі питання потрібно вирішувати через діалог і дипломатичні канали.
Про це МЗС повідомило у відповіді на запит Укрінформу, інформує Новини.LIVE.
Що заявили в МЗС
У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що останніми роками Україна та Польща досягли значного прогресу в розвитку стратегічного партнерства. Зокрема, йдеться про пошукові та ексгумаційні роботи, історичний діалог і співпрацю в оборонній сфері.
Водночас у МЗС вважають, що нещодавнє рішення Львівської облради може негативно вплинути на подальші зусилля з розвитку двосторонніх відносин.
"У цьому контексті вважаємо, що нещодавнє рішення Львівської облради, яке зачіпає вимір чутливих історичних питань двостороннього порядку денного, є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин, вирішення проблемних питань на тлі повномасштабної російської агресії та безпрецедентних безпекових загроз для наших двох країн і регіону в цілому", — заявили в МЗС.
У відомстві також наголосили, що рішення ухвалив орган місцевого самоврядування. Перед голосуванням депутати Львівської облради не консультувалися з МЗС чи іншими центральними органами влади, щоб оцінити можливі наслідки для відносин із Польщею.
У МЗС підкреслили, що стратегічне партнерство потребує стриманості, передбачуваності, відкритого діалогу та довіри. За словами представників відомства, рішення на регіональному рівні не повинні шкодити національним інтересам України, особливо у сферах безпеки та європейської інтеграції.
Україна закликала Польщу до стриманості
У МЗС також закликали польську сторону утриматися від різких кроків, які можуть перешкодити нормалізації двосторонніх відносин.
"Зі свого боку підтверджуємо налаштованість на конструктивне вирішення всіх проблемних питань двосторонніх відносин дипломатичними каналами в дусі добросусідства", — запевнили у МЗС.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що сьогодні, 21 жовтня, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкритикував рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік Роком УПА та Романа Шухевича. Він заявив, що такий крок не сприяє зміцненню довіри між народами, і закликав українську владу дистанціюватися від цієї ідеї.
Також Новини.LIVE писали, що 19 жовтня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила про поступ у діалозі України та Польщі щодо історичної пам’яті. Вона наголосила, що співпраця між країнами допомагає зміцнювати їхні позиції, а політика пам’яті має важливе значення для міжнародних відносин.