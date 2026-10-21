Очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Міністерство закордонних справ України вважає, що рішення Львівської обласної ради щодо чутливих історичних питань може зашкодити подальшому розвитку відносин із Польщею. У відомстві наголосили, що такі питання потрібно вирішувати через діалог і дипломатичні канали.

Про це МЗС повідомило у відповіді на запит Укрінформу, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що заявили в МЗС

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що останніми роками Україна та Польща досягли значного прогресу в розвитку стратегічного партнерства. Зокрема, йдеться про пошукові та ексгумаційні роботи, історичний діалог і співпрацю в оборонній сфері.

Водночас у МЗС вважають, що нещодавнє рішення Львівської облради може негативно вплинути на подальші зусилля з розвитку двосторонніх відносин.

"У цьому контексті вважаємо, що нещодавнє рішення Львівської облради, яке зачіпає вимір чутливих історичних питань двостороннього порядку денного, є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин, вирішення проблемних питань на тлі повномасштабної російської агресії та безпрецедентних безпекових загроз для наших двох країн і регіону в цілому", — заявили в МЗС.

Читайте також:

У відомстві також наголосили, що рішення ухвалив орган місцевого самоврядування. Перед голосуванням депутати Львівської облради не консультувалися з МЗС чи іншими центральними органами влади, щоб оцінити можливі наслідки для відносин із Польщею.

У МЗС підкреслили, що стратегічне партнерство потребує стриманості, передбачуваності, відкритого діалогу та довіри. За словами представників відомства, рішення на регіональному рівні не повинні шкодити національним інтересам України, особливо у сферах безпеки та європейської інтеграції.

Україна закликала Польщу до стриманості

У МЗС також закликали польську сторону утриматися від різких кроків, які можуть перешкодити нормалізації двосторонніх відносин.

"Зі свого боку підтверджуємо налаштованість на конструктивне вирішення всіх проблемних питань двосторонніх відносин дипломатичними каналами в дусі добросусідства", — запевнили у МЗС.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що сьогодні, 21 жовтня, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкритикував рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік Роком УПА та Романа Шухевича. Він заявив, що такий крок не сприяє зміцненню довіри між народами, і закликав українську владу дистанціюватися від цієї ідеї.

Також Новини.LIVE писали, що 19 жовтня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила про поступ у діалозі України та Польщі щодо історичної пам’яті. Вона наголосила, що співпраця між країнами допомагає зміцнювати їхні позиції, а політика пам’яті має важливе значення для міжнародних відносин.