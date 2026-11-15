Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Поліція Польщі розшукує вандалів через написи "Слава УПА" на пам'ятниках

Поліція Польщі розшукує вандалів через написи "Слава УПА" на пам'ятниках

Ua ru
15 листопада 2026 16:27
У Польщі розмалювали пам'ятники написами "Слава УПА" Radek Pietruszka/PAP
Акт вандалізму у Варшаві, де нанесли напис "SLAVA UPA" на постаменті пам'ятника. Фото: Radek Pietruszka/PAP

У Варшаві невідомі розмалювали два історичні пам'ятники, зокрема меморіал пам'яті героїв Варшавського гетто. У суботу, 14 листопада, на місцях працювали слідчі та криміналісти. Посольство України в Польщі засудило інцидент і пов'язало його з гібридною війною Росії проти європейських країн.

Про це пише RMF24, передає Новини.LIVE

Реклама
Напис «Слава УПА» на пам'ятнику героям гетто у Варшаві (фото: Радек Пєтрушка)/PAP
Напис "Слава УПА" на пам'ятнику героям гетто у Варшаві. Фото: Radek Pietruszka/PAP

Написи "Слава УПА" на пам'ятниках у Варшаві

Написи з'явилися на пам'ятнику Героям гетто біля Музею історії польських євреїв POLIN. Також пошкодили пам'ятник воїнам 1-ї армії Війська Польського у сквері В'язнів сталінського режиму.

Молодший аспірант столичної поліції Польщі Бартломей Снядала повідомив, що правоохоронці оглянули місця подій та зібрали докази. Поліція продовжує встановлювати особи причетних.

Асоціація Єврейського історичного інституту в Польщі різко засудила ці дії.

Читайте також:

"Це ганебний напад на пам'ять жертв Голокосту та героїв єврейського опору", — заявили в організації.

За її даними, подібні випадки вандалізму зафіксували на 11 пам'ятниках у чотирьох польських містах.

Посольство України заявило про можливу провокацію Росії

Українське посольство в Польщі назвало пошкодження пам'ятників незаконним проявом гібридної війни, яку Росія намагається вести в європейських країнах.

Дипломати наголосили на важливості захисту історичних пам'яток. Вони також закликали українців у Польщі не погоджуватися на сумнівні пропозиції заробітку.

Подібні випадки вандалізму в Польщі

Раніше схожі написи виявили на семи об'єктах у Тримісті, зокрема у Гдині. Серед пошкоджених об'єктів — пам'ятник Морській Польщі та пам'ятник виселеним жителям Гдині.

У середу, 11 листопада, поліція Гданська затримала 17-річного громадянина України. Його підозрюють у пошкодженні пам'ятників і пропаганді тоталітарного режиму. 

За інформацією порталу Trójmiasto.pl, в одному з Telegram-каналів пропонували 500 доларів за провокаційні написи та розміщення QR-кодів на пам'ятниках. Журналіст білоруського видання MOST зв'язався з імовірним замовником. Той, за даними журналістів, планував подібні акції і в інших містах Польщі.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок стрілянини в центрі Кракова загинули шестеро людей, ще 16 зазнали поранень. Серед жертв були громадяни Великої Британії, Португалії, Росії, Німеччини та Австрії. Через трагедію в Польщі оголосили національну жалобу на 8 та 9 листопада.

Також Новини.LIVE писали про те, що в Польщі затримали шістьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії та незаконному постачанні військових матеріалів до РФ. Серед них — п'ятеро поляків і 37-річна росіянка. За версією слідства, група співпрацювала з російськими спецслужбами та постачала матеріали для виробництва боєприпасів і озброєння.

Польща поліція вандалізм пам'ятник Варшава
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації