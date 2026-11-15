Акт вандалізму у Варшаві, де нанесли напис "SLAVA UPA" на постаменті пам'ятника. Фото: Radek Pietruszka/PAP

У Варшаві невідомі розмалювали два історичні пам'ятники, зокрема меморіал пам'яті героїв Варшавського гетто. У суботу, 14 листопада, на місцях працювали слідчі та криміналісти. Посольство України в Польщі засудило інцидент і пов'язало його з гібридною війною Росії проти європейських країн.

Про це пише RMF24, передає Новини.LIVE.

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Напис "Слава УПА" на пам'ятнику героям гетто у Варшаві. Фото: Radek Pietruszka/PAP

Написи "Слава УПА" на пам'ятниках у Варшаві

Написи з'явилися на пам'ятнику Героям гетто біля Музею історії польських євреїв POLIN. Також пошкодили пам'ятник воїнам 1-ї армії Війська Польського у сквері В'язнів сталінського режиму.

Молодший аспірант столичної поліції Польщі Бартломей Снядала повідомив, що правоохоронці оглянули місця подій та зібрали докази. Поліція продовжує встановлювати особи причетних.

Асоціація Єврейського історичного інституту в Польщі різко засудила ці дії.

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"Це ганебний напад на пам'ять жертв Голокосту та героїв єврейського опору", — заявили в організації.

За її даними, подібні випадки вандалізму зафіксували на 11 пам'ятниках у чотирьох польських містах.

Посольство України заявило про можливу провокацію Росії

Українське посольство в Польщі назвало пошкодження пам'ятників незаконним проявом гібридної війни, яку Росія намагається вести в європейських країнах.

Дипломати наголосили на важливості захисту історичних пам'яток. Вони також закликали українців у Польщі не погоджуватися на сумнівні пропозиції заробітку.

Подібні випадки вандалізму в Польщі

Раніше схожі написи виявили на семи об'єктах у Тримісті, зокрема у Гдині. Серед пошкоджених об'єктів — пам'ятник Морській Польщі та пам'ятник виселеним жителям Гдині.

У середу, 11 листопада, поліція Гданська затримала 17-річного громадянина України. Його підозрюють у пошкодженні пам'ятників і пропаганді тоталітарного режиму.

За інформацією порталу Trójmiasto.pl, в одному з Telegram-каналів пропонували 500 доларів за провокаційні написи та розміщення QR-кодів на пам'ятниках. Журналіст білоруського видання MOST зв'язався з імовірним замовником. Той, за даними журналістів, планував подібні акції і в інших містах Польщі.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок стрілянини в центрі Кракова загинули шестеро людей, ще 16 зазнали поранень. Серед жертв були громадяни Великої Британії, Португалії, Росії, Німеччини та Австрії. Через трагедію в Польщі оголосили національну жалобу на 8 та 9 листопада.

Також Новини.LIVE писали про те, що в Польщі затримали шістьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії та незаконному постачанні військових матеріалів до РФ. Серед них — п'ятеро поляків і 37-річна росіянка. За версією слідства, група співпрацювала з російськими спецслужбами та постачала матеріали для виробництва боєприпасів і озброєння.