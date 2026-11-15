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Главная Новости дня Полиция Польши разыскивает вандалов из-за надписей "Слава УПА" на памятниках

Полиция Польши разыскивает вандалов из-за надписей "Слава УПА" на памятниках

Ua ru
15 ноября 2026 16:27
В Польше памятники исписали надписями "Слава УПА" Радек Пьетрушка/PAP
Акт вандализма в Варшаве, где на постаменте памятника появилась надпись "SLAVA UPA". Фото: Радек Пьетрушка/PAP

В Варшаве неизвестные испачкали краской два исторических памятника, в том числе мемориал памяти героев Варшавского гетто. В субботу, 14 ноября, на месте происшествия работали следователи и криминалисты. Посольство Украины в Польше осудило инцидент и связало его с гибридной войной России против европейских стран.

Об этом пишет RMF24, передает Новини.LIVE.

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Напис «Слава УПА» на пам'ятнику героям гетто у Варшаві (фото: Радек Пєтрушка)/PAP
Надпись "Слава УПА" на памятнике героям гетто в Варшаве. Фото: Radek Pietruszka/PAP

Надписи "Слава УПА" на памятниках в Варшаве

Надписи появились на памятнике Героям гетто возле Музея истории польских евреев POLIN. Также был поврежден памятник воинам 1-й армии Войск Польских в сквере Узников сталинского режима.

Младший аспирант столичной полиции Польши Бартломей Снядала сообщил, что правоохранители осмотрели места происшествий и собрали доказательства. Полиция продолжает устанавливать личности причастных.

Ассоциация Еврейского исторического института в Польше резко осудила эти действия.

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"Это позорное посягательство на память жертв Холокоста и героев еврейского сопротивления", — заявили в организации.

По её данным, подобные случаи вандализма зафиксированы на 11 памятниках в четырёх польских городах.

Посольство Украины заявило о возможной провокации со стороны России

Украинское посольство в Польше назвало повреждение памятников незаконным проявлением гибридной войны, которую Россия пытается вести в европейских странах.

Дипломаты подчеркнули важность защиты исторических памятников. Они также призвали украинцев в Польше не соглашаться на сомнительные предложения о заработке.

Подобные случаи вандализма в Польше

Ранее подобные надписи обнаружили на семи объектах в Трёхгородии, в частности в Гдине. Среди повреждённых объектов — памятник Морской Польше и памятник выселенным жителям Гдины.

В среду, 11 ноября, полиция Гданьска задержала 17-летнего гражданина Украины. Его подозревают в повреждении памятников и пропаганде тоталитарного режима.

По информации портала Trójmiasto.pl, в одном из Telegram-каналов предлагали 500 долларов за провокационные надписи и размещение QR-кодов на памятниках. Журналист белорусского издания MOST связался с предполагаемым заказчиком. Тот, по данным журналистов, планировал подобные акции и в других городах Польши.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате стрельбы в центре Кракова погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Среди жертв были граждане Великобритании, Португалии, России, Германии и Австрии. В связи с трагедией в Польше объявили национальный траур 8 и 9 ноября.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Польше задержали шестерых подозреваемых в шпионаже в пользу России и незаконной поставке военных материалов в РФ. Среди них — пятеро поляков и 37-летняя россиянка. По версии следствия, группа сотрудничала с российскими спецслужбами и поставляла материалы для производства боеприпасов и вооружения.

Польша полиция вандализм памятник Варшава
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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