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Главная Новости дня В Польше шесть человек подозреваются в передаче России военных материалов

В Польше шесть человек подозреваются в передаче России военных материалов

Ua ru
5 ноября 2026 12:34
В Польше задержали шестерых подозреваемых в шпионаже в пользу РФ facebook.com/modern.international.elite.forces
Бойцы Агентства внутренней безопасности Польши. Фото: facebook.com/modern.international.elite.forces

В Польше задержали шестерых человек по подозрению в шпионаже в пользу России и незаконной поставке военных материалов в РФ. Среди них — пять поляков и 37-летняя гражданка России. Группа действовала в интересах российских спецслужб и поставляла материалы, используемые для производства боеприпасов и систем вооружения.

Об этом сообщил польский министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Задержание подозреваемых в Польше

По данным Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), всех шестерых подозревают в участии в организованной преступной группе, действовавшей против Республики Польша.

Четверо из них, в том числе гражданка России, были подозреваемы в шпионаже. Суд поместил их под стражу на три месяца. В отношении двух других фигурантов были применены меры пресечения без содержания под стражей.

В ходе операции с 21 октября по 2 ноября 2026 года сотрудники ABW провели обыски в 21 месте. Они состоялись в Варминско-Мазурском, Поморском и Великопольском воеводствах.

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Как работала группа по поставке военных материалов

Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак уточнил, что речь идет о гильзах и пулях. Участники группы вывозили их из Польши в Россию без необходимых разрешений. Товары заказывали и покупали, в частности, через интернет. Затем их доставляли в Калининградскую область. По предварительным данным следствия, стоимость незаконно вывезенных компонентов превышает 2 млн злотых.

Новак также рассказал, как перевозили товары:

"Для перевозки грузов использовались вагоны со скрытыми отсеками. Подозреваемые многократно пересекали польско-российскую границу, а некоторые транспорты останавливались польскими пограничными службами", — сообщил представитель прокуратуры.

Семоняк в комментарии журналистам связал эту ситуацию с полномасштабным вторжением России в Украину"Эта эскалация действий, связанных с российско-украинской войной, обусловлена тем, что Польша поддерживает Украину, а основные транспортные коридоры, проходящие через Польшу, вызывают реакцию России".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о вмешательстве российских ботов в конфликт вокруг Конституционного трибунала. По его словам, они поддерживали в интернете противников изменений в работе судебного учреждения.

Также Новини.LIVE писали о планах Польши усилить оборону границы с Россией. Для этого страна создает новый компонент оборонной системы с участием четырех бригад территориальной обороны. Они должны действовать в приграничных районах и присоединиться к инфраструктуре проекта "Восточный щит".

Польша шпионаж подозрение Россия задержание
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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