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Главная Новости дня Туск обвинил пророссийские силы во вмешательстве в политический кризис в Польше

Туск обвинил пророссийские силы во вмешательстве в политический кризис в Польше

Ua ru
1 ноября 2026 07:33
1 ноября Туск заявил о поддержке пророссийских сил в конфликте вокруг суда в Польше Reuters
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о поддержке пророссийских сил в конфликте вокруг Конституционного трибунала. По его словам, противники изменений в работе судебного органа получают помощь от российских ботов в интернете. Также политик обвинил президента Кароля Навроцкого и партию "Право и справедливость" (PiS) в блокировании реформ.

Об этом Дональд Туск заявил в видеообращении в соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Туск заявил о поддержке пророссийских сил в Польше

Польский премьер подчеркнул, что в стране уже много лет действуют политики и организации, которые, по его мнению, стремятся разрушить демократию и верховенство права.

В то же время он обратил внимание на поддержку, которую эти силы получают за пределами Польши, в частности от пророссийских группировок. По словам Туска, во время нынешнего конфликта они также пользуются помощью российских ботов в социальных сетях.

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"Неслучайно они находят поддержку в мире среди пророссийских сил. А сегодня в этом конфликте пользуются поддержкой армии российских ботов в интернете. Более того, они даже дождались публичных комплиментов от главного идеолога Кремля", — сказал Туск.

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Туск обвинил Навроцкого и PiS в блокировании реформ

Отдельно глава польского правительства раскритиковал президента Кароля Навроцкого и оппозиционную партию "Право и справедливость". Он обвинил их в препятствовании изменениям, связанным с работой Конституционного трибунала.

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Туск подчеркнул, что Польша не должна отступать от принципов независимой демократии и верховенства права, за которые страна боролась в течение долгого времени.

Что известно о конфликте вокруг Конституционного трибунала

Как сообщали Новини.LIVE, 31 октября руководство Конституционного трибунала Польши обвинило участников конфликта вокруг суда в попытке государственного переворота. Представители учреждения заявили о незаконном отстранении председателя Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоша Соханского.

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Также Новини.LIVE писали, что в Польше обострилось противостояние между правительством Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким вокруг Конституционного трибунала. Конфликт сопровождался протестами в Варшаве, столкновениями у здания суда и взаимными обвинениями в нарушении конституционного порядка.

Польша суд кризис Дональд Туск Кароль Навроцкий
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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