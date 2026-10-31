Беспорядки в Польше. Фото: Reuters

Председатель Конституционного трибунала Польши Богдан Свенчковский заявил о государственном перевороте после обострения конфликта вокруг его учреждения. Судья обвинил действующее правительство в незаконном вмешательстве в деятельность суда и попытке установить контроль над конституционным органом, однако власти объяснили свои действия необходимостью восстановления верховенства права.

Об этом сообщает польское издание RMF24, передает Новини.LIVE.

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Богдан Свенчковский принимает участие в протесте. Фото: Reuters

Свенчковский обвинил польские власти в перевороте

На митинге возле здания Конституционного трибунала Свенчковский резко раскритиковал действия правительства.

"Мы имеем дело с посягательством на конституционный орган государства, с государственным переворотом", — заявил судья.

По словам Свенчковского, представители власти могут установить физический контроль над зданием, однако это не будет означать законного контроля над Конституционным судом. Он утверждает, что учреждение формируют судьи, назначенные в соответствии с законодательством, а не лица, которые попали в помещение при поддержке правительственной охраны и полиции.

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"Эта власть сегодня показала, что готова пойти на любое беззаконие", — подчеркнул Свенчковский.

Председатель суда также заявил, что действия правительства угрожают независимости конституционного правосудия и демократическим принципам государства. Он поблагодарил президента Кароля Навроцкого за поддержку.

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

На обвинения ответили в правительстве Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отверг трактовку конфликта как государственного переворота.

По словам министра, нынешнее противостояние связано с попытками восстановить верховенство права в учреждении, которое политизировало предыдущее правительство.

Сикорский также обвинил руководство Конституционного суда в нарушении процедур распределения политически чувствительных дел между судьями.

Напомним, ранее Навроцкий на митинге объявил, что созвал срочные консультации с представителями парламентских политических сил.

Ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Польше вспыхнули протесты из-за отстранения руководства Конституционного трибунала. Судья Анна Корвин-Петровская на месяц отстранила от исполнения обязанностей Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханского.