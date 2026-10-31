Заворушення в Польщі. Фото: Reuters

Голова Конституційного трибуналу Польщі Богдан Свєнчковський заявив про державний переворот після загострення конфлікту навколо його установи. Суддя звинуватив чинний уряд у незаконному втручанні в діяльність суду та спробі встановити контроль над конституційним органом, але влада пояснила свої дії необхідністю відновлення верховенства права.

Про це повідомляє польське видання RMF24, передає Новини.LIVE.

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Богдан Свєнчковський бере участь у протесті. Фото: Reuters

Свєнчковський звинуватив польську владу в перевороті

На мітингу біля будівлі Конституційного трибуналу Свєнчковський різко розкритикував дії уряду.

"Ми маємо справу із замахом на конституційний орган держави, із державним переворотом", — заявив суддя.

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За словами Свєнчковського, представники влади можуть встановити фізичний контроль над будівлею, однак це не означатиме законного контролю над Конституційним судом. Він стверджує, що установу формують судді, призначені відповідно до законодавства, а не особи, які потрапили до приміщення за підтримки урядової охорони та поліції.

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"Ця влада сьогодні показала, що готова вдатися до будь-якого беззаконня", — наголосив Свєнчковський.

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Голова суду також заявив, що дії уряду загрожують незалежності конституційного правосуддя та демократичним принципам держави. Він подякував президенту Каролю Навроцькому за підтримку.

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: Reuters

На звинувачення відповіли в уряді Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув трактування конфлікту як державного перевороту.

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За словами міністра, нинішнє протистояння пов'язане зі спробами відновити верховенство права в установі, яку політизував попередній уряд.

Сікорський також звинуватив керівництво Конституційного суду в порушенні процедур розподілу політично чутливих справ між суддями.

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Нагадаємо, раніше Навроцький на мітингу оголосив, що скликав термінові консультації з представниками парламентських політичних сил.

Раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у Польщі спалахнули протести через відсторонення керівництва Конституційного трибуналу. Суддя Анна Корвін-Петровська на місяць усунула від виконання обов'язків Свєнчковського та його заступника Бартоломея Соханського.