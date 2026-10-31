Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: Reuters

У Польщі загострилося протистояння навколо Конституційного трибуналу, до будівлі якого вночі прибув президент Кароль Навроцький. Він заявив про силове захоплення конституційного органу та закликав вивести з території установи поліцію, направлену урядом. На тлі конфлікту президент оголосив термінові консультації з представниками парламентських сил, щоб стабілізувати політичну ситуацію.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кароля Навроцького у суботу, 31 жовтня.

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Що заявив Навроцький після відвідин Конституційного трибуналу

У ніч проти 31 жовтня Кароль Навроцький прибув до будівлі Конституційного трибуналу незадовго до першої години за польським часом. Речник президента оприлюднив відео, на якому видно, як главу держави штовхають біля входу до установи.

У Канцелярії президента стверджують, що зупинити Навроцького намагалися судді Анна Корвін-Пьотровська та Кристіан Маркевич, обрані нинішнім Сеймом. Напередодні Корвін-Пьотровська оголосила про відсторонення голови трибуналу. Під час суперечки президент заявив їй: "Ви не є суддями Конституційного трибуналу".

Після відвідин установи Навроцький оприлюднив заяву, у якій назвав нічні події порушенням конституційного порядку Польщі та "силовим захопленням конституційного органу держави".

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Він також повідомив, що провів консультації з першим головою Верховного суду Збігнєвом Капінським, який, за словами президента, також не визнає законними дії осіб, що узурпують владу в Конституційному трибуналі.

Навроцький закликав відновити правовий порядок і вивести з території установи правоохоронців, направлених туди урядом. Крім того, він заявив, що забезпечив вхід до трибуналу його заступнику Бартломею Соханському, якого назвав законно призначеним віцепрезидентом установи.

У зв'язку із загрозою внутрішній безпеці Польщі президент оголосив про термінові консультації з представниками парламентських сил. За його словами, зустріч має допомогти стабілізувати політичну ситуацію та відновити конституційний порядок. Наприкінці заяви Навроцький подякував усім, хто зібрався біля Конституційного трибуналу на захист польської Конституції.

Що відбувалося всередині та біля трибуналу

Разом із Навроцьким до будівлі зайшли перший голова Верховного суду Збігнєв Капінський і керівник Канцелярії президента Збігнєв Богуцький. Вони провели всередину заступника голови трибуналу Бартломея Соханського. Він перебуває у своєму кабінеті та називає накази про відсторонення "неіснуючими документами".

Водночас судді, обрані нинішнім Сеймом, відмовилися передати представникам президента ключі від приміщень. В урядовому таборі стверджують, що люди з Канцелярії президента намагалися ці ключі забрати.

Біля будівлі тривають штовханина та сутички протестувальників із поліцією. Правоохоронці перекрили вхід до установи та попередили, що можуть застосувати силу.

Лідер опозиційної партії "Конфедерація" та віцемаршалок Сейму Кшиштоф Босак назвав нічні події успіхом президента. Він також припустив, що протистояння навколо трибуналу може тривати дні, тижні або навіть місяці.

На тлі цих подій у відставку подав посол Польщі в Румунії Павел Солох. Своє рішення він пояснив ситуацією навколо Конституційного трибуналу.

В уряді Польщі натомість пояснюють події необхідністю відновити верховенство права в установі.

Новини.LIVE інформували, що у Польщі загострився конфлікт між президентом Каролем Навроцьким та урядом Дональда Туска через контроль над Конституційним трибуналом. Протистояння супроводжується протестами й сутичками біля будівлі суду, а заступник голови установи назвав події державним переворотом. На тлі кризи правляча коаліція, за повідомленнями ЗМІ, розглядає можливість усунення Навроцького від влади, а президент перервав візит до Сенегалу та повернувся до Польщі.

Новини.LIVE писали, що наприкінці вересня 2026 року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував допис президента Кароля Навроцького про можливу втрату частини польської території та закликав його видалити публікацію. Навроцький пояснив, що його слова стосувалися історичних подій 17 вересня 1939 року. Того ж дня Туск попередив про можливі гібридні атаки Росії на країни, які підтримують Україну, зокрема Польщу.