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Главная Новости дня Навроцкий созвал экстренные консультации в связи с кризисом в Польше

Навроцкий созвал экстренные консультации в связи с кризисом в Польше

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31 октября 2026 08:02
Кризис в Польше: Навроцкий заявил о захвате трибунала Reuters
Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

В Польше обострилось противостояние вокруг Конституционного трибунала, к зданию которого ночью прибыл президент Кароль Навроцкий. Он заявил о силовом захвате конституционного органа и призвал вывести с территории учреждения полицию, направленную правительством. На фоне конфликта президент объявил о проведении экстренных консультаций с представителями парламентских сил с целью стабилизации политической ситуации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кароля Навроцкого в субботу, 31 октября.

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Что заявил Навроцкий после посещения Конституционного трибунала

В ночь на 31 октября Кароль Навроцкий прибыл к зданию Конституционного трибунала незадолго до часа ночи по польскому времени. Пресс-секретарь президента обнародовал видео, на котором видно, как главу государства толкают у входа в здание.

В Канцелярии президента утверждают, что остановить Навроцкого пытались судьи Анна Корвин-Петровская и Кристиан Маркевич, избранные нынешним Сеймом. Накануне Корвин-Пётровская объявила об отстранении председателя трибунала. Во время спора президент заявил ей: "Вы не являетесь судьями Конституционного трибунала".

После посещения учреждения Навроцкий обнародовал заявление, в котором назвал ночные события нарушением конституционного порядка Польши и "силовым захватом конституционного органа государства".

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Он также сообщил, что провёл консультации с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским, который, по словам президента, также не признаёт законными действия лиц, узурпирующих власть в Конституционном трибунале.

Навроцкий призвал восстановить правовой порядок и вывести с территории учреждения правоохранителей, направленных туда правительством. Кроме того, он заявил, что обеспечил вход в трибунал его заместителю Бартоломею Соханскому, которого назвал законно назначенным вице-президентом учреждения.

В связи с угрозой внутренней безопасности Польши президент объявил о срочных консультациях с представителями парламентских сил. По его словам, встреча должна помочь стабилизировать политическую ситуацию и восстановить конституционный порядок. В конце заявления Навроцкий поблагодарил всех, кто собрался у Конституционного трибунала в защиту польской Конституции.

Что происходило внутри и возле трибунала

Вместе с Навроцким в здание вошли первый председатель Верховного суда Збигнев Капинский и глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий. Они провели внутрь заместителя председателя трибунала Бартломея Соханского. Он находится в своём кабинете и называет приказы об отстранении "несуществующими документами".

В то же время судьи, избранные нынешним Сеймом, отказались передать представителям президента ключи от помещений. В правительственном лагере утверждают, что сотрудники Канцелярии президента пытались эти ключи забрать.

У здания продолжаются толчея и столкновения протестующих с полицией. Правоохранители перекрыли вход в учреждение и предупредили, что могут применить силу.

Лидер оппозиционной партии "Конфедерация" и вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак назвал ночные события успехом президента. Он также предположил, что противостояние вокруг трибунала может длиться дни, недели или даже месяцы.

На фоне этих событий в отставку подал посол Польши в Румынии Павел Солох. Своё решение он объяснил ситуацией вокруг Конституционного трибунала.

В правительстве Польши, в свою очередь, объясняют события необходимостью восстановить верховенство права в этом учреждении.

Новини.LIVE сообщали, что в Польше обострился конфликт между президентом Каролем Навроцким и правительством Дональда Туска из-за контроля над Конституционным трибуналом. Противостояние сопровождается протестами и столкновениями у здания суда, а заместитель председателя учреждения назвал происходящее государственным переворотом. На фоне кризиса правящая коалиция, по сообщениям СМИ, рассматривает возможность отстранения Навроцкого от власти, а президент прервал визит в Сенегал и вернулся в Польшу.

Новини.LIVE писали, что в конце сентября 2026 года премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал пост президента Кароля Навроцкого о возможной потере части польской территории и призвал его удалить публикацию. Навроцкий пояснил, что его слова касались исторических событий 17 сентября 1939 года. В тот же день Туск предупредил о возможных гибридных атаках России на страны, поддерживающие Украину, в частности Польшу.

Польша протесты политики госпереворот власть Варшава Кароль Навроцкий
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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