Полиция Польши в Варшаве. Фото: Reuters

В польской Варшаве в пятницу 30 октября разгорелось противостояние у здания Конституционного трибунала Польши. Представители ведомства объявили о том, что совершается "государственный переворот", а правящая коалиция может рассматривать отстранение президента Польши Кароля Навроцкого от власти.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на PAP, Polsat News и другие СМИ.

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В чем суть конфликта и почему он возник

Поясним, что в Польше разворачивается силовой конфликт между правительством и президентом из-за контроля над судебной системой.

После того, как к власти в 2023 году пришел премьер-министр Дональд Туск, он попытался изменить состав Конституционного трибунала, поскольку считает, что прежняя власть (то есть нынешняя оппозиция, которая раньше была полноценной властью) превратила его в политически зависимый орган.

И непосредственно острая фаза конфликта возникла из-за противостояние вокруг назначения новых судей. В частности, парламент весной и осенью 2026 года избрал 6 кандидатур, но президент Кароль Навроцкий отказался принимать присягу у трех из них, из-за чего деятельность Конституционного трибунала была парализована. Кроме того, председатель трибунала Богдан Свенчковский воспользовался решением президента, и физически не пустил новых судей на работу.

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На этом фоне в пятницу 30 октября близкая к Туску судья Анна Корвин-Петровская (в частности, она весной как раз таки была избрана парламентом) приняла решение о приостановлении служебных обязанностей председателя трибунала Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханьского сроком на один месяц (фактически они сторонники Навроцкого). Также она фактически объявила себя руководителем трибунала.

Протесты и штурм здания

Вскоре после того, как произошло отстранения, генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек подал в трибунал пять заявлений о том, чтобы снять иммунитет, в том числе в отношении Свечковского и Соханьского.

Это в свою очередь привело к протестам в Варшаве, в связи с чем к зданию Конституционного суда стянули полицию. Параллельно СМИ писали о попытках протестующих штурмовать здание.

Сам премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал действия своей команды и подчеркнул, что восстановление верховенства права является обязанностью польских властей.

"Восстановление верховенства права — наша обязанность. После многих лет беззакония это сложный, иногда болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет", — написал он в соцсети Х.

Тем временем заместитель отстраненного главы трибунала Бартоломей Соханьский назвал происходящее государственным переворотом.

Угроза отставки Навроцкого

На фоне всех этих событий польские СМИ пишут, что правящая коалиция страны рассматривает возможность отставки действующего президента Кароля Навроцкого.

Сам Навроцкий летел с визитом в Африку, однако из-за произошедшего самолет развернули и он сообщил, что возвращается а Польшу.

"В такой момент президент должен быть в Польше. Прерываю полет в Сенегал. Возвращаюсь", — написал он в Х.

По последним данным, президент уже вернулся в Польшу и прибыл на место событий или как минимум в Варшаву. Ряд СМИ пишут, что он намерен встретиться с отстраненным главой трибунала Богданом Свенчковским и главой Верховного суда Збигневом Капинским.

Как сообщали Новини.LIVE, в ближайшее время для украинцев в Польше могут измениться правила получения гражданства. В МВД страны подготовили ранее анонсированный законопроект, который усложняют процедуру получения паспорта для иностранцев.

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