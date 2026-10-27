Люди с флагами Польши. Фото: Reuters

В понедельник 26 октября сеймик Люблинского воеводства Польши единогласно принял решение о прекращении партнерства с Львовской областью Украины, которое было заключено еще в 2004 году. Причиной разрыва связей стало решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА и ее командующего Романа Шухевича.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RFM24.

Реклама

Что известно о разрыве связей между Люблинским воеводством и Львовской областью

Как пишет издание, за резолюцию о согласии на расторжение соглашения об экономическом, торговом, научно-техническом и культурном сотрудничестве проголосовали все 30 депутатов сеймика, которые присутствовали на заседании.

На фоне этих событий маршалок воеводства Ярослав Ставярский из партии PiS заявил, что не будет никакого сотрудничества с теми, кто "прославляет преступников". По его словам, "это был жестокий геноцид, и никто за него не извинился".

"Это не постановление, которое закрывает многие пути. Это символ, который должен прозвучать громко. Нет примирения без правды. Эта правда должна быть", — добавил он.

Читайте также:

Тем временем заместитель председателя сеймика Лех Справка заявил, что украинская сторона должна знать, насколько это для польской стороны важно. В связи с этим он категорически выступает "за прекращение этого сотрудничества".

По словам депутата Кшиштофа Гавлашкевича, у украинцев было время отказаться от решения о годе УПА, однако украинская сторона отказалась это делать.

"Поляки открыли двери своих домов и свои сердца, чтобы помочь украинцам, спасающимся от войны. Именно поэтому решение прославлять людей, которые убивали поляков, подстрекали к убийствам и были ответственны за геноцид, выглядит столь странным", — сказал Марек Кос из партии "Третий путь".

Стоит также еще раз подчеркнуть, что решение сеймика Люблинского воеводства предусматривает конкретно разрыв отношений партнерства с Львовской областью. Для примера, в этот день горсовета польского Перемышля принял решение лишь о приостановке сотрудничества со Львовом.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал неприемлемым решение Львовского областного совета объявлять 2027 год годом УПА. Он подчеркнул, что такие шаги не способствуют укреплению взаимного доверия.

Также мы писали, что по словам премьера Польши Дональда Туска, Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не будет поддерживать дальнейшие шаги по инициативе Львовского областного совета.