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Головна Новини дня Люблінське воєводство вирішило розірвати партнерство зі Львівською областю

Люблінське воєводство вирішило розірвати партнерство зі Львівською областю

Ua ru
27 жовтня 2026 02:30
Люблінське воєводство розірвало співпрацю з Львівською областю через проголошення УПА Reuters
Люди з прапорами Польщі. Фото: Reuters

У понеділок, 26 жовтня, сеймік Люблінського воєводства Польщі одноголосно ухвалив рішення про припинення партнерства з Львівською областю України, яке було укладено ще у 2004 році. Причиною розриву зв’язків стало рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком УПА та її командувача Романа Шухевича.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RFM24.

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Що відомо про розрив зв’язків між Люблінським воєводством та Львівською областю

Як пише видання, за резолюцію про згоду на розірвання угоди про економічне, торговельне, науково-технічне та культурне співробітництво проголосували всі 30 депутатів сейміку, які були присутні на засіданні.

На тлі цих подій маршалок воєводства Ярослав Ставярський із партії PiS заявив, що не буде жодної співпраці з тими, хто «прославляє злочинців». За його словами, «це був жорстокий геноцид, і ніхто за нього не вибачився».

"Це не постанова, яка закриває багато шляхів. Це символ, який має пролунати голосно. Немає примирення без правди. Ця правда має бути", — додав він.

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Тим часом заступник голови сейміку Лех Справка заявив, що українська сторона має знати, наскільки це важливо для польської сторони. У зв’язку з цим він категорично виступає «за припинення цієї співпраці».

За словами депутата Кшиштофа Гавлашкевича, українці мали час відмовитися від рішення про рік УПА, однак українська сторона відмовилася це робити.

"Поляки відкрили двері своїх будинків і свої серця, щоб допомогти українцям, які рятувалися від війни. Саме тому рішення прославляти людей, які вбивали поляків, підбурювали до вбивств і були відповідальними за геноцид, виглядає настільки дивним», — сказав Марек Кос із партії "Третій шлях".

Варто також ще раз підкреслити, що рішення сеймику Люблінського воєводства передбачає саме розрив партнерських відносин із Львівською областю. Наприклад, цього дня міська рада польського Перемишля ухвалила рішення лише про призупинення співпраці зі Львовом.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше глава Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш назвав неприйнятним рішення Львівської обласної ради про оголошення 2027 року роком УПА. Він наголосив, що такі кроки не сприяють зміцненню взаємної довіри.

Також ми писали, що, за словами прем’єра Польщі Дональда Туска, Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що не підтримуватиме подальші кроки за ініціативою Львівської обласної ради.

Польща Україна Львівська область співпраця Люблін
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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