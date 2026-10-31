Поліція Польщі у Варшаві. Фото: Reuters

У польській Варшаві в п’ятницю, 30 жовтня, біля будівлі Конституційного трибуналу Польщі розгорілося протистояння. Представники відомства оголосили, що відбувається "державний переворот", а правляча коаліція може розглядати питання про усунення президента Польщі Кароля Навроцького від влади.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на PAP, Polsat News та інші ЗМІ.

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У чому суть конфлікту і чому він виник

Пояснимо, що в Польщі розгортається силовий конфлікт між урядом і президентом через контроль над судовою системою.

Після того, як у 2023 році до влади прийшов прем’єр-міністр Дональд Туск, він спробував змінити склад Конституційного трибуналу, оскільки вважає, що колишня влада (тобто нинішня опозиція, яка раніше була повноцінною владою) перетворила його на політично залежний орган.

І безпосередньо гостра фаза конфлікту виникла через протистояння навколо призначення нових суддів. Зокрема, парламент навесні та восени 2026 року обрав 6 кандидатів, але президент Кароль Навроцький відмовився приймати присягу у трьох із них, через що діяльність Конституційного трибуналу була паралізована. Крім того, голова трибуналу Богдан Свенчковський скористався рішенням президента і фізично не пустив нових суддів на роботу.

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На цьому фоні в п’ятницю, 30 жовтня, близька до Туска суддя Анна Корвін-Петровська (зокрема, вона навесні якраз була обрана парламентом) ухвалила рішення про призупинення службових обов’язків голови трибуналу Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханьського строком на один місяць (фактично вони є прихильниками Навроцького). Також вона фактично оголосила себе керівницею трибуналу.

Протести та штурм будівлі

Незабаром після того, як відбулося відсторонення, генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек подав до трибуналу п’ять заяв про зняття імунітету, зокрема щодо Свечковського та Соханьського.

Це, у свою чергу, спричинило протести у Варшаві, у зв’язку з чим до будівлі Конституційного суду було скликано поліцію. Паралельно ЗМІ повідомляли про спроби протестувальників штурмувати будівлю.

Сам прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтримав дії своєї команди та наголосив, що відновлення верховенства права є обов’язком польської влади.

"Відновлення верховенства права — наш обов’язок. Після багатьох років беззаконня це складний, іноді болісний процес, що вимагає рішучих дій. Іншого шляху немає", — написав він у соцмережі Х.

Тим часом заступник відстороненого голови трибуналу Бартоломей Соханський назвав те, що відбувається — державним переворотом.

Загроза відставки Навроцького

На тлі всіх цих подій польські ЗМІ пишуть, що правляча коаліція країни розглядає можливість відставки чинного президента Кароля Навроцького.

Сам Навроцький летів з візитом до Африки, однак через те, що сталося, літак розвернули, і він повідомив, що повертається до Польщі.

"У такий момент президент має бути в Польщі. Перериваю політ до Сенегалу. Повертаюся", — написав він у Х.

За останніми даними, президент уже повернувся до Польщі й прибув на місце подій або, як мінімум, до Варшави. Низка ЗМІ пишуть, що він має намір зустрітися з відстороненим головою трибуналу Богданом Свенчковським та головою Верховного суду Збігнєвом Капінським.

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