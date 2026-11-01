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Головна Новини дня Туск звинуватив проросійські сили у втручанні в політичну кризу Польщі

Туск звинуватив проросійські сили у втручанні в політичну кризу Польщі

Ua ru
1 листопада 2026 07:33
Туск 1 листопада заявив про підтримку проросійських сил у конфлікті навколо суду в Польщі Reuters
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про підтримку проросійських сил для учасників конфлікту навколо Конституційного трибуналу. За його словами, противники змін у роботі судової установи отримують допомогу від російських ботів в інтернеті. Також політик звинуватив президента Кароля Навроцького та партію "Право і справедливість" (PiS) у блокуванні реформ.

Про це Дональд Туск заявив у відеозверненні в соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Туск заявив про підтримку проросійських сил у Польщі

Польський прем'єр наголосив, що в країні вже багато років діють політики та організації, які, на його думку, прагнуть зруйнувати демократію та верховенство права.

Водночас він звернув увагу на підтримку, яку ці сили отримують за межами Польщі, зокрема від проросійських угруповань. За словами Туска, під час нинішнього конфлікту вони також користуються допомогою російських ботів у соціальних мережах.

"Невипадково вони знаходять підтримку у світі серед проросійських сил. А сьогодні в цьому конфлікті користуються підтримкою армії російських ботів в інтернеті. Ба більше, вони навіть дочекалися публічних компліментів від головного ідеолога Кремля", — сказав Туск.

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Туск звинуватив Навроцького та PiS у блокуванні змін

Окремо глава польського уряду розкритикував президента Кароля Навроцького та опозиційну партію "Право і справедливість". Він звинуватив їх у перешкоджанні змінам, пов'язаним із роботою Конституційного трибуналу.

Туск наголосив, що Польща не повинна поступатися принципами незалежної демократії та верховенства права, за які країна боролася протягом тривалого часу.

Що відомо про конфлікту навколо Конституційного трибуналу

Як повідомляли Новини.LIVE, 31 жовтня керівництво Конституційного трибуналу Польщі звинуватило учасників конфлікту навколо суду в спробі державного перевороту. Представники установи заявили про незаконне усунення голови Богдана Свенчковського та його заступника Бартошa Соханського.

Також Новини.LIVE писали, що у Польщі загострилося протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким навколо Конституційного трибуналу. Конфлікт супроводжувався протестами у Варшаві, сутичками біля будівлі суду та взаємними звинуваченнями у порушенні конституційного порядку.

Польща суд криза Дональд Туск Кароль Навроцький
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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