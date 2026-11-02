Польские военные. Фото: Бригада по защите Варминско-Мазурской границы

Польша создает новый компонент обороны государственной границы, в который будут вовлечены четыре бригады территориальной обороны. Они должны быть готовы действовать в приграничных районах и взаимодействовать с инфраструктурой оборонного проекта "Восточный щит".

Об этом сообщает RMF FM, передает Новини.LIVE.

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Какие задачи получит новая польская бригада

Одним из ключевых подразделений станет 4-я Варминско-Мазурская бригада, ответственная за направление вблизи Калининградской области России. В состав нового компонента также войдут Подляская, Бугская и Перемышльская бригады. Их определили как самые современные подразделения территориальной обороны, которые должны обеспечивать функционирование оборонной инфраструктуры на восточной границе Польши.

4-ю Варминско-Мазурскую бригаду до конца 2026 года планируют реорганизовать и переименовать в Варминско-Мазурскую бригаду пограничной обороны. Её командир, полковник Цезарий Кишковяк, в интервью RMF FM рассказал, что среди новых задач подразделения будут наблюдение за границей, поддержка Пограничной службы и подготовка к самостоятельному выполнению оборонных задач.

По словам Кишковяка, речь идет именно об обороне границы, а не о её охране. Поэтому новая бригада не будет заменять Пограничную службу, а будет выполнять отдельные военные функции и впоследствии сможет взять на себя ответственность за оборону приграничной территории. Реорганизацию подразделения планируется завершить до конца этого года.

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Особое значение это направление имеет в силу географического положения. Калининградская область граничит с Польшей, а вблизи нее проходит Сувальский коридор — узкий участок польской территории в районе Сувалок и Августова, соединяющий Польшу с Литвой и другими странами Балтии.

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