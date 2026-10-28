На границе Польши и Украины отработали эвакуацию после атаки на поезд
В Польше на железнодорожном пограничном переходе в Медике прошли учения экстренных служб по сценарию атаки на поезд с беженцами. Участники моделировали ситуацию, при которой ракетный удар или беспилотник попал в платформу, что привело к большому количеству пострадавших.
Об этом сообщило издание Przemyśl Nasze Miasto, передает Новини.LIVE.
Как прошли учения на границе
Учения под названием "Медика 2026" предусматривали отработку действий после условного нападения вблизи поезда, в котором находились около 100 человек. По сценарию, первыми на место происшествия должны были прибыть сотрудники медицинского пункта возле вокзала. Их задачей было вызвать соответствующие службы, провести первичную сортировку пострадавших и определить, кому помощь нужна в первую очередь.
К учениям были привлечены бригады государственной системы медицинской помощи, пожарные, полицейские, пограничники и железнодорожная охрана. Также в учениях принимало участие медико-эвакуационное подразделение Львовской службы экстренной медицинской помощи, которое работает недалеко от пункта пропуска "Шегини — Медика".
Участники отработали скоординированные действия различных служб во время чрезвычайной ситуации, оказание помощи раненым и доставку пострадавших в больницы. Особое внимание уделили трансграничному взаимодействию между польскими и украинскими специалистами.
Целью учений было оценить, насколько службы готовы реагировать на масштабные инциденты с большим количеством пострадавших. Организатором учений выступила воеводская станция скорой медицинской помощи в Перемышле при участии маршалка Подкарпатского воеводства.
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