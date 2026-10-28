Польские экстренные службы проводят учения. Фото: PAP

В Польше на железнодорожном пограничном переходе в Медике прошли учения экстренных служб по сценарию атаки на поезд с беженцами. Участники моделировали ситуацию, при которой ракетный удар или беспилотник попал в платформу, что привело к большому количеству пострадавших.

Об этом сообщило издание Przemyśl Nasze Miasto, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как прошли учения на границе

Учения под названием "Медика 2026" предусматривали отработку действий после условного нападения вблизи поезда, в котором находились около 100 человек. По сценарию, первыми на место происшествия должны были прибыть сотрудники медицинского пункта возле вокзала. Их задачей было вызвать соответствующие службы, провести первичную сортировку пострадавших и определить, кому помощь нужна в первую очередь.

Польские экстренные службы проводят учения. Фото: PAP

К учениям были привлечены бригады государственной системы медицинской помощи, пожарные, полицейские, пограничники и железнодорожная охрана. Также в учениях принимало участие медико-эвакуационное подразделение Львовской службы экстренной медицинской помощи, которое работает недалеко от пункта пропуска "Шегини — Медика".

Польские экстренные службы проводят учения. Фото: PAP

Участники отработали скоординированные действия различных служб во время чрезвычайной ситуации, оказание помощи раненым и доставку пострадавших в больницы. Особое внимание уделили трансграничному взаимодействию между польскими и украинскими специалистами.

Читайте также:

Польские экстренные службы проводят учения. Фото: PAP

Целью учений было оценить, насколько службы готовы реагировать на масштабные инциденты с большим количеством пострадавших. Организатором учений выступила воеводская станция скорой медицинской помощи в Перемышле при участии маршалка Подкарпатского воеводства.

Как сообщали Новини.LIVE, в Польше создадут центр технического обслуживания ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. За право разместить этот объект соревновались четыре европейские страны — Польша, Германия, Нидерланды и Норвегия.

Как сообщали Новини.LIVE, сеймик Люблинского воеводства Польши единогласно проголосовал за прекращение партнерства со Львовской областью, действовавшего с 2004 года. Причиной стало решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом Украинской повстанческой армии и её командующего Романа Шухевича.