Системы ПВО Patriot. Фото: Министерство обороны Нидерландов

Заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая сообщила, что в Польше будет создан центр технического обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot. По её словам, за право размещения этого проекта в Европе боролись четыре страны. Речь идет о Германии, Нидерландах, Норвегии и Польше.

Об этом Магдалена Собковяк-Чарнецкая сообщила в соцсети X во вторник, 27 октября, передает Новини.LIVE.

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Центр технического обслуживания ракет PAC-3 для Patriot в Польше

Еще на этапе подачи заявок Польша получила наивысшую оценку.

Собковяк-Чарнецкая отметила, что с самого начала страна находилась в постоянном контакте с Соединенными Штатами Америки.

"Этот успех не был само собой разумеющимся. Это результат многомесячных переговоров и упорного труда всей команды", — говорит она.

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Собковяк-Чарнецкая поблагодарила премьер-министра Польши Дональда Туска и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша, а также всю команду за решимость, упорный труд и общий успех.

"Польша — надёжный союзник и чрезвычайно важный пункт на карте мировой безопасности. Благодарю президента Республики Польша за поддержку, благодарю моих коллег и всех, кто поддерживал этот проект с самого начала. Сегодняшнее решение свидетельствует о том, что, объединившись, мы можем успешно выполнять даже самые сложные задачи ради безопасности нашей Родины", — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Как писали Новини.LIVE, Германия впервые примет участие в военных учениях "Коалиции желающих", участники которой готовятся к возможному обеспечению режима прекращения огня или выполнению мирного соглашения между Украиной и Россией. Они пройдут в Польше.

Ранее Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава стремится присоединиться к механизмам ядерного сдерживания США и Франции. Он подчеркнул, что польская сторона планирует брать на себя больше обязательств в этой сфере.