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Главная Новости дня В Польше проведут учения войск для обеспечения мира в Украине

В Польше проведут учения войск для обеспечения мира в Украине

Ua ru
25 октября 2026 19:45
Германия примет участие в военных учениях Коалиции желающих в Польше в ноябре Reuters
Канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с военнослужащими Бундесвера. Фото: Reuters

Германия впервые присоединится к военным учениям "Коалиции желающих", которая готовится обеспечивать соблюдение возможного прекращения огня или мирного соглашения между Украиной и Россией. Бундесвер направит около десяти штабных офицеров, предоставит самолеты-заправщики для дозаправки в воздухе и логистическую поддержку маневров, которые состоятся в ноябре.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на немецкий портал TAZ.

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Авиация НАТО
Авиация НАТО. Фото: Reuters

Германия присоединится к учениям Коалиции желающих

Военные учения "Коалиция-2026" станут первыми для "Коалиции желающих" и проверят готовность многонациональных сил союзников Украины к совместным операциям.

Германия направит примерно десять штабных офицеров и предоставит до двух военно-транспортных самолетов А400М для дозаправки авиации. Также Бундесвер обеспечит логистическую поддержку переброски войск в район учений.

В Министерстве обороны ФРГ объяснили участие страны стремлением продемонстрировать "единство с партнерами".

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Проведение маневров согласовали в июле на саммите в Париже. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что они должны подготовить "конкретные гарантии безопасности для Украины, а также для региона".

Многонациональные силы под руководством Франции и Великобритании планируют привлечь к контролю за возможным перемирием.

Точное количество участников учений неизвестно. По информации некоторых источников, к маневрам могут присоединиться около 1500 французских, британских и немецких военнослужащих вместе с польскими подразделениями.

Также в Бундесвере заявили, что участие в учениях не означает решения об отправке войск в Украину. Канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что этот вопрос будут решать правительство Германии и Бундестаг.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Мерц заявил о ежедневных попытках России дестабилизировать страну. Он также обратил внимание на угрозы со стороны экстремистских партий внутри Германии и внешних сил.

Также Новини.LIVE писал, что посол Германии в Украине Борис Руге исключил возвращение к прежней модели энергетического сотрудничества с Россией. По его словам, после 1991 года европейские страны пытались построить партнерство с Москвой, однако эта стратегия потерпела неудачу.

Польша Германия НАТО Бундесвер Коалиция желающих
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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