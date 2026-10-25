Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Польщі проведуть навчання військ для гарантування миру в Україні

У Польщі проведуть навчання військ для гарантування миру в Україні

Ua ru
25 жовтня 2026 19:45
Німеччина долучиться до військових навчань Коаліції охочих у Польщі в листопаді Reuters
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом з військовими Бундесверу. Фото: Reuters

Німеччина вперше долучиться до військових навчань "Коаліції охочих", яка готується забезпечувати дотримання можливого припинення вогню або мирної угоди між Україною та Росією. Бундесвер направить близько десяти штабних офіцерів, надасть літаки-дозаправки в повітрі та логістичну підтримку маневрів, які відбудуться в листопаді.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на німецький портал TAZ.

Реклама
Авиация НАТО
Авіація НАТО. Фото: Reuters

Німеччина долучиться до навчань Коаліції охочих

Військові навчання "Коаліція-2026" стануть першими для "Коаліції охочих" і перевірять готовність багатонаціональних сил союзників України до спільних операцій.

Німеччина направить приблизно десять штабних офіцерів і надасть до двох військово-транспортних літаків А400М для дозаправлення авіації. Також Бундесвер забезпечить логістичну підтримку перекидання військ до району навчань.

У Міністерстві оборони ФРН пояснили участь країни прагненням продемонструвати "єдність з партнерами".

Читайте також:

Завдання міжнародних сил

Проведення маневрів погодили в липні на саміті в Парижі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вони мають підготувати "конкретні гарантії безпеки для України, а також для регіону".

Багатонаціональні сили під керівництвом Франції та Великої Британії планують залучити до контролю за можливим перемир'ям.

Точна кількість учасників навчань невідома. За інформацією деяких джерел, до маневрів можуть долучитися близько 1500 французьких, британських і німецьких військовослужбовців разом із польськими підрозділами.

Також у Бундесвері заявили, що участь у навчаннях не означає рішення про направлення військ до України. Канцлер Фрідріх Мерц наголосив, що це питання вирішуватимуть уряд Німеччини та Бундестаг.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Мерц заявив про щоденні спроби Росії дестабілізувати країну. Він також звернув увагу на загрози з боку екстремістських партій усередині Німеччини та зовнішніх сил.

Також Новини.LIVE писав, що посол Німеччини в Україні Борис Руге виключив повернення до колишньої моделі енергетичної співпраці з Росією. За його словами, після 1991 року європейські країни намагалися побудувати партнерство з Москвою, однак ця стратегія зазнала невдачі.

Польща Німеччина НАТО Бундесвер Коаліція охочих
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації