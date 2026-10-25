Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом з військовими Бундесверу. Фото: Reuters

Німеччина вперше долучиться до військових навчань "Коаліції охочих", яка готується забезпечувати дотримання можливого припинення вогню або мирної угоди між Україною та Росією. Бундесвер направить близько десяти штабних офіцерів, надасть літаки-дозаправки в повітрі та логістичну підтримку маневрів, які відбудуться в листопаді.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на німецький портал TAZ.

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Авіація НАТО. Фото: Reuters

Німеччина долучиться до навчань Коаліції охочих

Військові навчання "Коаліція-2026" стануть першими для "Коаліції охочих" і перевірять готовність багатонаціональних сил союзників України до спільних операцій.

Німеччина направить приблизно десять штабних офіцерів і надасть до двох військово-транспортних літаків А400М для дозаправлення авіації. Також Бундесвер забезпечить логістичну підтримку перекидання військ до району навчань.

У Міністерстві оборони ФРН пояснили участь країни прагненням продемонструвати "єдність з партнерами".

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Проведення маневрів погодили в липні на саміті в Парижі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вони мають підготувати "конкретні гарантії безпеки для України, а також для регіону".

Багатонаціональні сили під керівництвом Франції та Великої Британії планують залучити до контролю за можливим перемир'ям.

Точна кількість учасників навчань невідома. За інформацією деяких джерел, до маневрів можуть долучитися близько 1500 французьких, британських і німецьких військовослужбовців разом із польськими підрозділами.

Також у Бундесвері заявили, що участь у навчаннях не означає рішення про направлення військ до України. Канцлер Фрідріх Мерц наголосив, що це питання вирішуватимуть уряд Німеччини та Бундестаг.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Мерц заявив про щоденні спроби Росії дестабілізувати країну. Він також звернув увагу на загрози з боку екстремістських партій усередині Німеччини та зовнішніх сил.

Також Новини.LIVE писав, що посол Німеччини в Україні Борис Руге виключив повернення до колишньої моделі енергетичної співпраці з Росією. За його словами, після 1991 року європейські країни намагалися побудувати партнерство з Москвою, однак ця стратегія зазнала невдачі.