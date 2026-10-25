Команда лікарів-хірургів. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

В Україні вперше провели міжнародний курс військової хірургії та реанімації "Тризуб". До навчання долучилися інструктори Американського коледжу хірургів (ACS) та Міжнародної асоціації хірургії травми та інтенсивної терапії (IATSIC). Програму пройшли 16 лікарів, які надають допомогу пораненим поблизу лінії фронту. Серед них — вісім хірургів і вісім анестезіологів, які працюють на стабілізаційних пунктах і в передових хірургічних групах.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Військові хірурги та анестезіологи, які пройшли міжнародний курс "Тризуб". Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Що входило до курсу військової хірургії

Навчання тривало тиждень. Програма складалася з трьох модулів. Вони охоплювали невідкладну допомогу при травмах (ATLS), хірургічне лікування бойових травм (DSTC) та практичні хірургічні навички (ASSET).

Хірурги й анестезіологи навчалися разом. Вони відпрацьовували взаємодію в критичних ситуаціях, коли від швидкості та злагодженості дій медичної команди залежить життя пораненого.

Хірурги та анестезіологи під час міжнародного навчання. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Міністр оборони України Євгеній Хмара наголосив, що підготовка медиків має допомогти військовим почуватися впевненіше під час виконання бойових завдань.

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"Коли військовий йде в бій, він має знати: у разі поранення, поруч будуть люди, які зроблять усе можливе, щоб урятувати його життя. Це довіра, яка має величезне значення на фронті. І за нею стоять підготовка, досвід та злагоджена робота. Тому ми хочемо, щоб наші медики мали найкращі знання, навички й уміли діяти як одна команда", — зазначив очільник Міноборони.

Міністр оборони України Євгеній Хмара. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Як Міноборони планує готувати військових медиків

Курс "Тризуб" є пілотним проєктом нової системи підготовки військових медиків. Міністерство оборони планує проводити такі навчання й надалі.

За задумом відомства, до курсів залучатимуть усіх хірургів та анестезіологів Сил оборони. Вони мають опановувати практики, які застосовують у США та країнах НАТО. Це допоможе розвивати спільну роботу медичних команд під час надання допомоги пораненим на передовій.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський призначив нового командувача Медичних сил Збройних сил України. Ним став військовий хірург, полковник медичної служби Костянтин Гуменюк. Із 2019 року він працював головним хірургом ЗСУ та має досвід роботи безпосередньо в зоні бойових дій.

Також Новини.LIVE писали, що Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ запровадили єдиний шаблон оформлення документів про поранення військових. Командири мають п'ять днів, щоб видати відповідний наказ про травму за встановленим стандартом. Новий порядок має спростити оформлення документів для отримання бойових виплат і проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).